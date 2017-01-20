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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Найден режиссёр для экранизации игры The Division

Режиссёр фильма «Золото» Стивен Гейган записался сценаристом и главным постановщиком экранизации видеоигры «Спецотряд» c Джейком Джилленхолом («Принц Персии: Пески времени») и Джессикой Честейн («Марсианин», «Интерстеллар») в главных ролях.

Студия Ubisoft Motion Pictures, которая только что пережила выход фильма «Кредо убийцы», продюсирует проект.

Выпущенный в прошлом году первоисточник предлагает невероятный опыт ролевой игры в жанре и сеттинге современного военного шутера. После того как эпидемия смертельного вируса накрывает Нью-Йорк, один за другим начинают отказывать социальные службы. Без воды и пищи город быстро сползает в хаос. Как агент Спецотряда вы должны модернизировать и улучшать оружие, оборудование и навыки, чтобы навести в Нью-Йорке порядок.

За первые пять дней продаж игра заработала 330 миллионов долларов.

Ubisoft ещё не определилась с прокатчиком проекта.

Мистер Гейган вроде понимает, что игра пользуется грандиозным успехом из-за мощного и насыщенного визуального ряда, но надеется впихнуть важный социальный комментарий по поводу глобальных проблем.

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Спецотряд
 27 июля 2016 годаДжессика Честейн готова сыграть в «Спецотряде» 2 июня 2016 годаПринц Персии ушёл в Спецотряд

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