Распрощавшись с «Викингами» и Рагнаром, актёр Трэвис Фиммел («Варкрафт») недолго просидел без дела и уже готовит новый телевизионный проект совместно с кабельным каналом History. Пока безымянный художественный сериал-антология предложит по-новому взглянуть на знаменитых исторических личностей.

Первый сезон телесборника, основанного на оригинальной идее Трэвиса Фиммела, — актёра проекта, его исполнительного продюсера и сценариста первого эпизода — расскажет о легендарном, но противоречивом историческом персонаже Уайатте Эрпе, его жизни в Додж-Сити и взаимоотношениях с Доком Холлидеем и Бэтом Мастерсоном. Вдобавок авторы обещают рассказать, что же на самом деле приключилось во время знаменитой перестрелки в районе О-Кей Корраль на окраине аризонского городка Тумстоун.

Трэвис Фиммел объяснил выбор темы для сериала:

Меня всегда очень интересовало, что же всё-таки побуждает людей преступать закон, обретая бессмертие именно таким, скандальным образом. Хотелось увидеть известные всем истории, о которых люди думают, что знают всё, без голливудских розовых очков и дать публике самой решить, кем на самом деле были такие люди, как Уайатт Эрп — негодяями или жертвами обстоятельств.

Исполнительными продюсерами наравне с Фиммелом выступают Чарльз Ровен («Тёмный рыцарь») и Алекс Гартнер («Вне времени»). Производственный процесс курируют A+E studios, Atlas Entertainment и Imperative Entertainment.