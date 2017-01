Анонсирована игра Werewolf: The Apocalypse во вселенной World of Darkness

Paradox Interactive официально подтвердила, что первая за последние 13 лет игра по мотивам купленной ими вселенной Мира Тьмы (World of Darkness) поступила в производство. И зовут её Werewolf: The Apocalypse.

Обладая довольно богатой историей, World of Darkness, к сожалению, не может похвастаться большим количеством успешных компьютерных адаптаций. Так, в 2014 году была отменена разработка MMO по World of Darkness, что опечалило огромную армию фанатов. Последнюю достойную игру по вселенной мы видели аж в 2004 году. Именно тогда вышла Vampire: The Masquerade – Bloodlines, которая заслуженно получила статус культовой, а на момент выхода поражала и графическим исполнением, и игровой механикой, и вариативностью прохождения. А ещё багами, но не будем о грустном.

Werewolf: The Apocalypse создаётся силами студии Cyanide (Styx: Master of Shadows, Call of Cthulhu: The Official Video Game) при непосредственном участии создателей вселенной Мира Тьмы — White Wolf. Издавать же её будет не Paradox Interactive, а Focus Home Interactive.

Игра должна выйти на PC, Xbox One и PS4, но больше никаких подробностей пока нет. Остаётся ждать февральской конференции, в рамках которой разработчики пообещали предоставить больше информации относительно Werewolf: The Apocalypse.