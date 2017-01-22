Новости аниме — лучшее за неделю

- «Песня Лу на рассвете» — анонс, тизер — Масааки Юаса снимает свою «Рыбку Поньо».
- «Заводная планета» — трейлер — для первого промо новой экранизации книжки автора «Нет игры, нет жизни» как-то слишком невыразительно.
- Самое продаваемое аниме за 9–15 января — у нас теперь есть аналитика продаж — зацените.
- «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — расширенный трейлер — много пафоса, прилично зрелищного космического экшена.
- «Баскетбол Куроко: Последняя игра» — трейлер — японские супербаскетболисты собираются нагнуть зарвавшуюся команду из Америки.
- «Ващио Суми — героиня: Друзья» — трейлер — симпатичный и зрелищный ролик сериала, который взрывает мозг своим порядком выхода.
- «Отоме о дерущихся хулиганах» — авторы, сэйю, первый трейлер — реверс-гаремник про драки японских гопников.
- «Мобильный доспех Гандам: Молния 2» — тизер, синопсис и сэйю — один из лучших «Гандамов» последних лет получит сиквел.
- «Клуб кабуки» — анонс и авторы — удивительно, что аниме про кабуки не сделали раньше.
- «Героиня поддерживает фрукты» — анонс и тизер — всё равно ты аниме про айдолов.