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«Баскетбол Куроко: Последняя игра» — трейлер

К касту оригинального фильма «Баскетбол Куроко: Последняя игра» (Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game) примкнули Хикару Мидорикава (Лансер в «Судьбе: Ноль») и Тецу Инада (Ира Гамагори в «Убей убийство»), которые озвучат Нэша Голда-младшего и Джейсона Сильвера, игроков американской баскетбольной команды «Бармаглот», прибывшей в Японию ради товарищеского матча. Американцы выиграли его с разгромным счётом, после чего начали поносить японский баскетбол в целом. Главные герои такого стерпеть не могли, поэтому снова собрали свою команду, чтобы наказать зарвавшихся янки.

Фильм выходит в японский прокат 18 марта.

 
 
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Видео Баскетбол Куроко: Последняя игра (Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game)

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