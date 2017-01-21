«Баскетбол Куроко: Последняя игра» — трейлер

К касту оригинального фильма «Баскетбол Куроко: Последняя игра» (Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game) примкнули Хикару Мидорикава (Лансер в «Судьбе: Ноль») и Тецу Инада (Ира Гамагори в «Убей убийство»), которые озвучат Нэша Голда-младшего и Джейсона Сильвера, игроков американской баскетбольной команды «Бармаглот», прибывшей в Японию ради товарищеского матча. Американцы выиграли его с разгромным счётом, после чего начали поносить японский баскетбол в целом. Главные герои такого стерпеть не могли, поэтому снова собрали свою команду, чтобы наказать зарвавшихся янки.

Фильм выходит в японский прокат 18 марта.