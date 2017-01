Забытые впечатления: Star Fox Zero, Fatal Frame: Maiden of Black Water, Metroid Prime: Federation Force, Mario & Luigi: Paper Jam Bros.

Переизбыток Nintendo в новостях напомнил мне об одной неприятной вещи — моих долгах. Видите ли, за прошедшие годы Nintendo выпустила немало хороших, а то и отличных игр, рецензировать которые было одно удовольствие: Super Mario 3D World, Captain Toad: Treasure Tracker, Bayonetta 2, Splatoon, Xenoblade Chronicles X, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds — вот лишь несколько примеров. Но даже у Nintendo есть не только успехи, но и провалы. И за время существования Wii U и 3DS мне не повезло столкнуться с рядом игр, даже на прохождение которых у меня не хватило сил — что уж говорить о полноценных обзорах?

Я, само собой, уже высказывался о них в подкастах — зачастую даже неоднократно. Но текстового разбора это ведь не заменит. Так что сегодня я хочу выпустить на волю своего внутреннего слоупока и коротенько поговорить о тех играх Nintendo, что сломали меня на полпути к рецензии.

Fatal Frame считается одной из самых страшных хоррор-серий в игровой индустрии. Увы, вершина развития франчайза пришлась ещё на времена PS2: Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse 2008 года попросту не появилась на Западе, Spirit Camera: The Cursed Memoir толком не заслуживала звания полноценной игры, а Fatal Frame: Maiden of Black Water... Fatal Frame: Maiden of Black Water казалась идеальным развитием для франчайза, посвящённого фотографированию призраков. Вот где зачастую бесполезный экран на контроллере Wii U должен был проявить себя во всей красе! Играешь на телевизоре — не видишь призраков. Но стоит поднять к глазам находящийся в руках «фотоаппарат» — и вот они!

Однако на выходе мы получили совсем не то, на что рассчитывали. Фотографирование возникающих по скриптам привидений свелось к удобному, но не слишком увлекательному и совершенно не страшному шутеру. Исследование локаций меж тем впитало в себя худшие элементы классических хорроров: неповоротливых персонажей, узкие коридоры, медленное перемещение и всё в таком духе.

И чёрт бы с ним, на самом-то деле, — моя любимая Corpse Party управляется не лучше. Беда в сценарии и его исполнении. Пытаться подавать страшные сцены не через внезапные вопли, слёзы и истерики — затея, достойная уважения, но для правильной её реализации нужен талант, которым авторы Maiden of Black Water похвастаться не смогли. Вместо реалистичных, не переигрывающих персонажей у них получились лишённые каких-либо эмоций чурбаны, рядом с которыми даже призраки начинают казаться живыми и бодрыми существами. Безразличие сквозит во всём: в анимации лиц, в озвучке, даже в текстовых записках. Этим лишённым харизмы персонажам не получается сопереживать, за их судьбу не выходит бояться, а их апатией в отношении и без того банального сюжета на счёт раз заражаются игроки.

Совсем не то чувство, которое должен вызывать хоррор.

Фанатам серии Star Fox впору посочувствовать: десять лет они дожидались новой части любимого франчайза, только чтобы получить этакий ухудшенный ремейк Star Fox 64.

Star Fox Zero могла бы стать нормальной игрой. Гениальной — нет. Отличной — вряд ли. Но где-то в её глубинах лежит увлекательная космическая аркада — представитель жанра достаточно редкого, чтобы игре можно было простить непродолжительность и поразительно устаревшую графику.

К сожалению, Nintendo решила принести Star Fox Zero в жертву контроллеру Wii U и своей любви к искусственным инновациям. Зачем делать новую часть больше, лучше и разнообразнее предшественниц, если можно вдребезги разбить зарекомендовавшее себя управление, склеить из осколков новое, а потом критиковать всех порезавшихся об острые углы игроков за их хамское нежелание учиться получать от этого удовольствие?

Обязательное использование гироскопов ещё можно понять. Но Star Fox Zero насильно заставляет публику играть сразу на двух дисплеях, не давая тому достойных обоснований. Ну то есть ладно бы она была настолько сложным симулятором, что оба экрана пришлось бы задействовать для получения огромного количества важной информации, — но ведь нет! Просто при игре на телевизоре ты не можешь целиться, так как прицел показывает что угодно, но только не место, куда направятся выстрелы, в то время как изображение с кокпита, выведенное на контроллер, издевательски ограничивает видимость. И это я ещё не сказал о том, что во время наземных сегментов, где тебе предлагают управлять небольшой робокурицей и, по сути, превращают игру в некрасивый шутер от третьего лица, только половина правого стика управляет камерой. «Влево» и «вправо» — повороты камеры. «Вниз» — прыжок. «Вверх» — бег. Не увидел бы этого бреда своими глазами — не поверил бы.

Защитники Star Fox Zero утверждают, что привыкать к управлению — долг игроков. Отнюдь. Игроки никому ничего не должны, а неудобное управление всегда было и остаётся одним из самых страшных недостатков, возможных в видеоигре. При этом всё равно бывают отличные произведения, которые не в силах загубить даже ужасное управление; но достоинства, способные перевесить такой недостаток, должны быть чем-то невероятным. У Star Fox Zero этого нет. Управление — единственная отличительная черта игры, за которой скрывается откровенно обыденный, умеренно разнообразный аркадный экшен с примитивной историей, плохой графикой, малой продолжительностью и наивными потугами на реиграбельность. А ещё здесь нет мультиплеера, который опять же выкинули из игры в угоду управлению.

Вот tower defense под названием Star Fox Guard, идущая в комплекте со Star Fox Zero, внимания заслуживает, но лучше уж купить её отдельно за $ 15. Тоже далеко не идеальная игра, да и длиной она не отличается, но вот ей эксперименты с управлением пошли скорее на пользу, чем во вред.

Ещё один пример неописуемой самоуверенности Nintendo, игнорирующей любые неугодные ей мнения. Мало какая её игра получала столь отрицательный приём с момента анонса и до самого релиза, но компания-издатель просто списывала любую критику на необоснованное фанбойство людей, не приемлющих экспериментов. И у такого поведения авторов есть право на существование, бесспорно, — но не когда игра, которую ты пытаешься вписать в культовый франчайз, не только не имеет ничего общего с тем, за что серию полюбили, но и как самостоятельный проект не вызывает ни малейших положительных эмоций.

И последнее, пожалуй, важнее всего. Я могу сколько угодно критиковать игру за слова «Metroid Prime» в названии, но их исчезновение Federation Force бы не спасло. Это, само собой, не клинический уровень какой-нибудь Umbrella Corps, но даже статус «стерильной» игры Federation Force заслуживает только с огромной натяжкой.

А всё потому что не надо пытаться сделать серию тем, чем она не является. Metroid Prime никогда не была хорошим шутером. Это была необычная исследовательская игра с неспешной, не напряжённой стрельбой, хорошо дополнявшей основную механику. Но в качестве геймплейного стержня её стрельба не работает! Не работала она в Metroid Prime 3, не сработала она и в Federation Force.

Впрочем, из игры бы ещё мог получиться средней руки шутерок. Но на посредственную механику стрельбы навешиваются убогий визуальный стиль и другие ограничения, вызванные слабостью 3DS. Потом в глаза бросается наискучнейший набор миссий в духе «Толкай вагонетку», явно порождённый умами людей, не разбирающихся в шутерах. А довершает картину тот факт, что никто не стал как следует балансировать игру под одиночное прохождение или хотя бы добавлять в неё ботов. И действительно: зачем прорабатывать одиночный режим в спин-оффе серии, фанаты которой обожают игры о героях-одиночках? Да, вот это была бы напрасная трата сил и средств — не то что те семь лет, ушедшие на создание Federation Force!

Даром что я специально начал текст с перечисления множества хороших игр от Nintendo, из-за последующего потока критики у многих наверняка сложится ощущение, что сотрудники Nintendo — какие-то слившиеся говноделы. Поверьте, это не так. И дабы напомнить о том, что всё не так уж плохо, я хочу закончить эту статью на умеренно позитивной ноте.

Mario & Luigi: Paper Jam Bros. — хорошая детская jRPG. Я её, конечно, так и не прошёл, под конец порядком растеряв интерес к происходящему, однако я и обычные-то jRPG не особо люблю, а уж детские — тем более. Но если Fatal Frame не порекомендуешь фанатам хорроров, за Star Fox Zero не стоит усаживать любителей космических аркад, а Federation Force вряд ли понравится знатокам кооперативных шутеров, то Paper Jam Bros. умело делает то, за что берётся, а значит, и своей целевой аудитории должна прийтись по нраву. Хорошо написанные комедийные диалоги, построенные вокруг взаимодействия между копиями одних и тех же персонажей из разных «Марио»-вселенных. Не растерявшая былой привлекательности боевая система серии, которая добавила к традиционным пошаговым схваткам из jRPG возможность защищаться во время вражеского хода. Ну и наконец, разнообразные локации, чьи фишечки позволяют однообразной в общем-то игре сохранять свежесть и увлекательность... Хм. Может, зря я забросил Paper Jam Bros. раньше времени? Может, и в более свежую Paper Mario: Color Splash стоило поиграть?..

...Хотя нет. Ну её. Хорошие игры хорошими играми, а через полтора месяца выходит The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Вот уж где Nintendo просто обязана проявиться во всём своём великолепии.