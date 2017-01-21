Ему не всё равно! Джеймс Кэмерон по-прежнему испытывает привязанность к «Терминатору»! Собственно, Кэмерон, режиссёр Тим Миллер («Дэдпул») и продюсер Дэвид Эллисон из Skydance («Терминатор: Генезис») замутят нового «Терминатора» (условно назовём его «Терминатор 6»). Кэмерон, который вернёт себе права на франчайз в 2019 году, исполнит роль крёстного отца нового фильма.

Эллисон уже кидается в нового «Терминатора» деньгами, нанимая признанных научно-фантастических авторов для сочинения сюжета. Эллисону до сих пор принадлежат права на легендарную серию, после того как он перекупил «Терминатора» у сестры в 2013 году. Меган Эллисон приобрела франчайз в 2011 году в Каннах, заплатив $ 20 млн.

Кэмерон в своё время передал контроль продюсеру Гейл Энн Хёрд за 1 доллар, когда ему было нужно снять «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером, и кино собрало $ 78,4 млн. «Терминатор 2: Судный день» заработал уже $ 519,8 млн. Следующие три фильма были сделаны без участия Кэмерона. Последняя попытка — «Терминатор: Генезис» — стоила $ 155 млн и принесла $ 440 млн (из которых всего $ 90 млн в США, а $ 113 млн — в Китае).

Разумеется, никто не может предугадать природу нового «Терминатора». Перезапуск или продолжение двух первых фильмов? Известно, что режиссёром будет постановщик «Дэдпула», потому что Кэмерон слишком занят сами-понимаете-чем («Аватарами»).