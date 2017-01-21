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«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — расширенный трейлер

Расширенная версия первого трейлера сериала «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) все такая же эпичная, да ещё и радует отличным космическим экшеном.

Действие разворачивается в 2202-м, спустя три года после возвращения линкора «Ямато» с планеты Искандар. Земля восстановилась, а человечество подписало мирный договор с Гармиллами. Кроме того, у Земли появился новый военный флот, в состав которого входит передовой линкор «Андромеда». Наперекор желаниям Старши Искандар, Земля движется по пути развития ВПК. Линкор «Ямато» посодействовал достижению так называемого мира, но экипаж заплатил за это высокую цену. Богиня Тереза, которая молится о спокойствии в космосе, призывает «Ямато» в новое путешествие. Угроза, представляемая «Гатлантисом», распространяется по Вселенной и приближается к Земле.

 
 
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Видео Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi)

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