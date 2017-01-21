Британский актёр и драматург Ленни Джеймс, известный зрителям как Морган Джонс из сериала «Ходячие мертвецы», выступит исполнителем главной роли и сценаристом многосерийной драмы «Пропащий».

Нельсона «Нелли» Роува (Джеймс) — хозяина бара в юго-восточной части Лондона несправедливо обвиняют в жестоком убийстве. Чтобы восстановить своё доброе имя, он вынужден сам отыскать настоящего преступника. На пути к цели ему предстоит столкнуться с тяжкими последствиями своего беспечного прошлого. Однако главному герою выпадает шанс искупить свои грехи и не в последнюю очередь перед женщиной, с которой у него был роман тринадцать лет назад.

Ленни Джеймс описывает Нелли как человека, который, так и не повзрослев, растрачивает свой жизненный потенциал:

Он не герой — о таких рассказывают в назидание. Почти каждый из нас знаком с человеком, похожим на Нелли.

Наряду с Джеймсом в главный актёрский состав проекта записались Сюранн Джонс («Доктор Фостер») и Стивен Грэм («Подпольная империя»). Режиссирует Ник Мёрфи («Последнее королевство»). Исполнительные продюсеры — Саймон Хит и Джессика Сайкс. Производство на контроле у World Productions («По долгу службы»).