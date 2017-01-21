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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Тим Стори срежиссирует лёгкий перезапуск детектива Шафта

Студия New Line Cinema определилась с режиссёром перезапуска криминального триллера «Шафт» — им стал Тим Стори.

Мистер Стори заляпался «Фантастической четвёркой» (2005 года) и «Фантастической четвёркой 2» (2007 года), но потом начал выпекать успешные в плане денег комедийные хиты — «Думай как мужчина» (плюс сиквел) и «Совместная поездка» (плюс сиквел).

Как и перезапуск 2000 года, в котором Сэм Л. Джексон сыграл племянника легендарного детектива, новое кино будет как бы продолжением основной повествовательной линии, но уже про сына Джона Шафта. Действие развернётся в Нью-Йорке.

Сценарий написали Кенья Беррис и Алекс Барноу.

В 1971 году впервые экранизировали книгу Эрнеста Тайдимана «Детектив Шафт». Титульную роль исполнил актёр Ричард Раундтри. Его хватило ещё на два полнометражных сиквела и короткий (всего семь эпизодов) сериал на CBS. Позже он вернулся для камео в художественной картине режиссёра Джона Синглтона с Джексоном.

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