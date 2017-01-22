Новые сериалы 23–29 января

Премьер на неделе всего две — подростковая драма «Ривердэйл» от телеканала The CW и байопик «З: Начало всего» от Amazon. Среди возвращающихся в эфир старичков — долгожданные «Волшебники» и «Чёрные паруса», а ещё триллеры «Путь», «Фортитьюд», криминальная драма «Изгои» и политическая драма «Скандал».
Понедельник, 23 января
мультфильм, комедия
В ролях Джереми Шэда, Джон Ди Маджио, Том Кенни, Хинден Уолш, Пендлтон Уорд, Мария Бэмфорд
Создатель Пендлтон Уорд
Действие разворачивается в мире под названием Земля Ооо, который предположительно является нашим миром, пережившим около 1000 лет назад атомную войну (обитатели Ооо называют её Великой Войной Грибов). После этой войны выжившие земляне мутировали, а в мир пришла магия. Мальчик Финн и собака Джейк живут в доме на дереве и больше всего на свете любят приключения. Их они либо находят сами, либо получают в качестве «миссий» от жителей Земли Ооо, ведь Финн и Джейк — герои, спасающие всех, кто попал в беду.
Вторник, 24 января
драма
В ролях Дэвид Морс, Джо Андерсон, Даниэль Брикман, Кайл Галлнер, Эд Хиви, Джоанна Макгинли
Это история о жизни семейства Фарреллов в предгорьях Аппалачей. Тамошнее поселение сознательно отгородилось от всего остального мира с его законами и социальным устройством. Горцы придерживаются своих правил и готовы отстаивать их даже ценой собственных жизней.
Среда, 25 января
фэнтези, драма
В ролях Джейсон Ральф, Соуси Бэйкон, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен
Экранизация одноимённой книжной фэнтези-трилогии Льва Гроссмана. Главный герой Квентин Колдуотер обнаруживает, что волшебная страна Филлори, описанная в его любимых книжках о магии и приключениях, существует на самом деле. Вскоре парня зачисляют в один из колледжей Нью-Йорка, где он вместе с другими одарёнными учениками начинает постигать азы магического искусства.
драма
В ролях Аарон Пол, Мишель Монаган, Хью Денси, Сара Джонс, Рокмонд Данбар, Али Ан
Создатель Джессика Голдберг
Главный герой оказывается вовлечён в противоречивое по содержанию религиозное движение. При этом он стремится решить свои семейные проблемы и одновременно побороть одолевающие его сомнения в вопросах веры, но всё это даётся ему очень нелегко.
драма, триллер
В ролях Шон Тил, Александра Кастилло, Йен Трейси, Дэвид Хьюлетт, Деннис Хэйсберт, Джулия Ормонд
Первый сезон футуристического триллера завершится показом двух эпизодов: девятого Burning Platform и десятого Golden Parachute. Кабельный канал Syfy пока не решил, что делать с сериалом дальше.
драма, триллер, детектив, фантастика
В ролях Пейтон Лист, Дэниэл Бонжур, Ленни Джейкобсон, Девин Келли, Мекхай Файфер, Райли Смит
Создатель Джереми Карвер
Тринадцатый эпизод Signal Loss станет финальным для первого сезона сериала. Судьба проекта решится в мае.
мистика, триллер, фэнтези
В ролях Шейн Уэст, Сет Гейбл, Джанет Монтгомери, Эжур Дэун, Моргана Шоу, Элиз Эберли
Создатель Адам Саймон, Брэннон Брага
Мистический триллер завершится десятой серией под названием Black Sunday. В декабре кабельный канал WGN America решил закрыть сериал из-за низких рейтингов.
Четверг, 26 января
драма
В ролях Эшли Мюррей, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Люк Перри
Адаптация серии популярных комиксов «Арчи». История о жизни и приключениях никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни маленького мирного городка со всеми его странностями и тёмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.
детектив, триллер
В ролях Кристофер Экклстон, Стэнли Туччи, Сиенна Гиллори, Майкл Гэмбон, Джессика Рейн, Люк Тредэуэй
Создатель Саймон Доналд
В центре сюжета сонный арктический городок Фортитьюд, жители коего шокированы жестоким убийством работавшего там британского учёного-исследователя. Местный шериф Дэн Андерсен в паре с прибывшим в городок британским детективом Милтоном Колдуэллом берутся расследовать убийство.
драма
В ролях Керри Вашингтон, Коламбус Шорт, Дэрби Стэнчфилд, Кэти Лоус, Гильермо Диас, Джефф Перри
Создатель Шонда Раймс
Оливия Поуп — специалист по связям с общественностью. Когда-то она работала на самого президента США. Теперь она создает своё агентство, которое будет заниматься решением всевозможных проблем. Это своего рода антикризисный штаб для известных и высокопоставленных лиц, проблемы которых необходимо устранить прежде, чем они станут известны средствам массовой информации и обществу.
драма
В ролях Август Прю, Дермот Малруни, Одетт Эннэйбл, Решма Шетти, Аарон Дженнингс, Уорд Нортон
Создатель Джейсон Катимс
Тринадцатый эпизод Lift Me Up станет заключительным для первого сезона медицинской драмы. Официального решения пока не огласили, но сериал почти наверняка закроют.
27.012017
драма, биография
В ролях Кристина Риччи, Джейми Энн Оллман, Дэвид Хофлин, Кори Котт, Джордан Дин, Натали Кнепп
История жизни Зельды Сейр Фицджеральд. Повествование начинается с описания событий до знакомства Зельды Сейр с писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, рассказывает об их судьбоносной встрече в 1918 году и последующей супружеской жизни.
Воскресенье, 29 января
боевик, приключения, драма
В ролях Шон Майкл, Тоби Стивенс, Ханна Нью, Люк Арнольд, Зэк Макгоун, Тоби Шмитц
Создатель Джонатан Е. Стейнберг, Роберт Ливайн
События разворачиваются в Золотой век пиратства в 1715 году и предваряют сюжет романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». На острове Нью-Провиденс обосновались самые известные пиратские банды. Остров — их база, необходимая для пополнения запасов и продажи награбленного. Скупкой краденого занимается дочь местного британского чиновника — Элеонора Гатри. Одним из самых грозных капитанов на острове слывёт Флинт. Он и мисс Гатри разрабатывают план по обретению островом независимости от Британской империи, что в сложившихся обстоятельствах — та ещё задачка.
драма
В ролях Доминик Уэст, Рут Уилсон, Джулия Голден Теллес, Джошуа Джексон, Даррен Голдштейн, Майкл Годер
Создатель Сара Трим, Хагай Леви
Третий сезон драмы завершится десятым эпизодом. Девятого января кабельный канал Showtime продлил сериал на четвёртый сезон.
драма
В ролях Хейли Этвелл, Эдди Кэхилл, Шон Эшмор, Меррин Данжи, Эмили Кинни, Мэнни Монтана
Создатель Лиз Фридлендер, Лиз Фридман
Тринадцатая серия Past, Prologue & What's to Come завершит первый сезон детективной драмы. официально проект ещё жив, но, урезав количество эпизодов в сезоне, канал ABC дал понять, что вряд ли продлит сериал.