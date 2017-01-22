Новые сериалы 23–29 января

Сезон 8

Cartoon Network

Действие разворачивается в мире под названием Земля Ооо, который предположительно является нашим миром, пережившим около 1000 лет назад атомную войну (обитатели Ооо называют её Великой Войной Грибов). После этой войны выжившие земляне мутировали, а в мир пришла магия. Мальчик Финн и собака Джейк живут в доме на дереве и больше всего на свете любят приключения. Их они либо находят сами, либо получают в качестве «миссий» от жителей Земли Ооо, ведь Финн и Джейк — герои, спасающие всех, кто попал в беду.