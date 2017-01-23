Итоги розыгрыша кодов фильма «Война против всех» на iTunes

А мы подводим итоги розыгрыша промо-кодов фильма «Война против всех» на iTunes.

Напоминаем, криминальную комедию Джона Майкла Макдоны с Александром Скарсгардом и Майклом Пенья в HD-качестве можно приобрести уже сейчас за 249 рублей по этой ссылке.

Всем победителям мы разошлём письма с кодами фильма для iTunes. Им — приятного просмотра! А всех остальных призываем продолжать участвовать в розыгрышах. Когда-нибудь обязательно повезёт и вам!

А вот и наши победители: