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«Макиавеллизм вооружённой девушки» — авторы и сэйю

Анонсированная прошлым летом экранизация манги «Макиавеллизм вооружённой девушки» (Busō Shōjo Machiavellism) обзавелась авторским составом и командой сейю.

Авторы
Режиссёр Хидеки Тачибана «БлазБлю: Изменённые воспоминания»
Сценарист Кенто Щирояма «Бог бедности»
Дизайнер персонажей Щоко Такимото «Дракон Хаоса: Компания Красного Дракона»
Композитор Хироми Мизутани «Дерёвня»
Студия Silver Link

Сэйю
Номура Фудоу Тасуку Хатанака Нагакура Гоу в «Бэттери», Икома в «Кабанери железной крепости»
Рин Онигавара Юки Такада Рин Куросава в «Идол, действуй!», Аоба Сузукабе в «Новой игре»
Мари Китакудзо Саяка Китахара Эмили в «Космический Денди 2»
Сатори Тамаба Нозоми Нищида Накадзима Макина в «Макроссе Дельта»
Вараби Ханасака Рина Хидака Юнико Козуки в «Ускоренном мире»
Цукуё Инаба Нацуми Хиока Амаядори Мачи в «Мико и медведе»
Кирукиру Амоу Эрико Матсуи Сузука в «Убийце Акаме», Исузу в «Логе горизонта»

Когда частную Симбиотическую Академию Аичи преобразовали из чисто женской в школу совместного обучения, перепуганные девушки вытребовали у администрации право носить оружие. Тогда же появилась и организация под названием «Пять правящих мечей», пресекающая всякие непотребства. Причём делала она это настолько успешно, что несколько поколений спустя в школу стали специально отправлять «проблемных» подростков — для перевоспитания. Номура Фудо — один из таких вот учеников, подлежащих «исправлению» (после участия в массовой драке), которое заключается в том, что учеников-парней заставляют одеваться в женскую одежду и вести себя как девчонки. За героя берётся Рин Онигавара — одна из «Правящих мечей», и теперь чтобы заслужить свободу, ему предстоит победить их всех.

Выход сериала запланирован на весну.

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Макиавеллизм вооружённой девушки (Busō Shōjo Machiavellism)
 24 июня 2016 годаМангу «Макиавеллизм вооружённой девушки» ждёт аниме-адаптация

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