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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Логан» официально получил возрастной рейтинг R

Режиссёр фильма «Логан» Джеймс Мэнголд подтвердил, что кино получило возрастной рейтинг R (это значит, что локализаторам придётся часто употреблять слова «блин» и «чёрт»).

«Логан» заслужил свой взрослый рейтинг благодаря следующим художественным находкам: частое использование нецензурной брани и брутального насилия, а также небольшое количество наготы.

В далёком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэля Эссекса, которая планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи — юная Лора Кинни.

Ещё исполнитель главной роли Хью Джекман высказался насчёт соответствия другим фильмам серии «Люди Икс:

Мы не только отличаемся тоном и временной линией, у нас просто чуть другая вселенная. Вы всё обязательно поймёте, когда посмотрите кино. «Логан» действительно самобытен по отношению к другим частям франчайза. Да, у нас играет Патрик Стюарт, так что некоторые пересечения, вне всяких сомнений, есть. Но следование генеральной линии уже превращается в шахматную игру и совсем не помогает рассказывать интересный сюжет.

Кино выходит 2 марта.

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