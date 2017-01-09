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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Второй сезон сериала «Константин» будет анимационным

На волне массовых продлений, организованных каналом The CW, пришла благая весть о возрождении сериала «Константин». Второй сезон, правда, сделают анимационным и будут транслировать на канале CW Seed. В него войдут пять-шесть десятиминутных эпизодов, а главный герой заговорит голосом Мэтта Райана.

Первый сезон телеэкранизации знаменитого комикса об экзорцисте и заядлом курильщике Джоне Константине (Райан) стартовал в октябре 2014 года на канале NBC и завершился в феврале с выходом тринадцатого эпизода. Низкорейтинговый проект закрыли, но это не помешало персонажу спустя несколько месяцев появиться в пятой серии четвёртого сезона «Стрелы» на The CW. С тех пор у поклонников теплилась надежда на возрождение проекта, и в какой-то мере она оправдалась — второй сезон сериала «Константин», пусть и в виде мультсериала, отвоевал себе право на существование.

Грег Берланти, без которого на The CW не обходится ни один проект по вселенной DC Comics, присмотрит за сериалом в качестве исполнительного продюсера вместе с Дэвидом С. Гойером и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. и DC Entertainment. Точной даты выхода «Константина» ещё нет, но известно, что анимационное продолжение стартует в сериальном сезоне 2017–2018.

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