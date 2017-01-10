Анонсирована дата выхода нового сезона сериала «Твин Пикс»

Кабельный канал Showtime сделал долгожданный анонс, назвав дату выхода нового сезона сериала «Твин Пикс» — 21 мая 2017 года. Сразу после двухчасовой премьеры подписчики потоковых сервисов Showtime Anytime и Showtime On Demand получат возможность посмотреть третий и четвёртый эпизоды.

Через неделю в эфире тоже устроят двухсерийный показ, а потом зрители будут получать новые серии по богоугодному принципу — одной порции за раз.

Событийный сериал под режиссурой Дэвида Линча расскажет о том, что происходит с жителями тихого северо-западного городка спустя двадцать пять лет после шокирующего убийства Лоры Палмер.

Всего в новом сезоне «Твин Пикса» будет 18 эпизодов.

Сценарий написали создатели сериала Дэвид Линч и Марк Фрост.

Главные роли исполнят Кайл Маклахлен, Дэна Эшбрук, Мэдхен Амик, Эверетт Макгилл, Кимми Робертсон, Рэй Уайз, Расс Тэмблин, Шерил Ли и Грейс Забриски.