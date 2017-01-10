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Первоисточники: www.kotaku.com.austore.playstation.comwww.1c-interes.ru Прямая ссылка на новость:
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О мультиплеере и ценах на Mass Effect: Andromeda

Мало кто сомневался, что в Mass Effect: Andromeda найдётся место мультиплеерной составляющей. Но теперь мы знаем, что она:

  • Будет естественным образом встроена в повествование игры, а не вынесена в отдельный режим, так что переходить от сингла к мультиплееру и обратно будет можно на ходу;
  • Не будет давать игрокам ничего такого, что нельзя было бы получить, проходя «Андромеду» в гордом одиночестве. Так что если вас нервировала необходимость играть в Mass Effect 3 ради получения дополнительных очков рейтинга готовности — не волнуйтесь, ничего подобного не повторится. Скорее всего часть миссий в Mass Effect: Andromeda позволят проходить как без напарников, так и сообща, — только и всего.

И, кстати, раз уж мы заговорили про Mass Effect: Andromeda. Помните, как мы критиковали Nintendo за решение сделать цифровые копии своих игр дороже коробочных версий? Ну так к списку издателей с этой странной политикой пора прибавлять EA. Mass Effect: Andromeda в PSN стоит 4400, в то время как диск с ней продаётся в магазинах за привычные 4000. Рекомендуем, собственно — диск-то ещё и перепродать можно будет при необходимости. Ну или купить игру на PC, ведь даже притом, что объявленная чуть ранее скидка в 30% предсказуемо оказалась ошибкой, её цена в Origin всё равно составляет лишь 2500 рублей.

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Темы
 
Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)

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