Братья Коэны лично поставят новый вестерн-сериал

Сериал «Фарго» наглядно показал, что творчество братьев Коэнов относительно легко переносится на малые экраны, хотя Джоэл и Итан не были сильно вовлечены в производство и ограничились парочкой дельных советов на раннем этапе производства.

Но сейчас они готовы окунуться в новый и прекрасный мир телевидения по коллективную макушку с минисериалом «Баллада Бастера Скраггса» ( The Ballad Of Buster Scruggs).

Разумеется, это будет вестерн, ну потому что братья Коэны («Железная хватка», «Старикам тут не место»).

Под прикрытием Annapurna Television Коэны заплетут в единое повествование шесть разных сюжетных историй. Идея первоначально даже имела некоторые кинотеатральные перспективы, но потом все осознали, что, как кино, проект не состоится. Впрочем, какой-нибудь киношный элемент ещё может появиться.

Братья Коэны сами напишут сценарий и срежиссируют несколько или даже все эпизоды. Понятно, что любой кабельный канал или потоковый сервис убьёт за возможность показа такого шоу.