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Закрытый бета-тест For Honor

Компания Ubisoft анонсировала даты проведения закрытого бета-теста For Honor и опубликована новый трейлер, приуроченный к этому анонсу.

Бета-тест For Honor пройдёт с 26 по 29 января на PC, PS4 и Xbox One. Тест будет закрытым, так что желающим поучаствовать стоит пройти по ссылке и зарегистрироваться. Чтобы сделать бета-тест был интереснее, все проходящие в эти дни сражения будут учитываться в рамках мероприятия «Военный конфликт», по итогам которого будет определена фракция-победитель (их в игре, напомним, три: викинги, самураи и рыцари). Все участники бета-теста For Honor получат какие-то награды, которые смогут перенести в саму игру после её выхода, но членам фракции-победителя наград достанется чуточку больше.

Выход For Honor всё ещё запланирован на 14 февраля.

Дублированный трейлер:

 
 

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Подкасты
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