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«Защитники» — третий трейлер

Героический эпос за один ролик превращается в дикий фарс. Потому что юмор тоже сариковский. Может быть, так даже лучше. Короче говоря, смотрите новый трейлер фильма «Защитники».

Во времена Холодной войны секретная военная организация «Патриот» создала отряд супергероев, отобранных среди представителей многочисленных национальностей, живущих на бескрайних просторах СССР. Каждый супергерой впитал в себя все тонкости, все сильнейшие качества собственного народа, так что вместе они составили непобедимую команду! Но времена изменились, и героям пришлось затаиться на долгие годы. Однако в тяжелые для страны дни им вновь придется взяться за дело.

Кино выходит 23 февраля 2017 года.

 
 
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