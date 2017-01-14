Корпорация Apple решила пополнить собой список компаний, занимающихся изготовлением и трансляцией оригинальных художественных сериалов и — в перспективе — полнометражных фильмов. В качестве ориентиров названы более чем достойные представители жанра — «Мир Дикого Запада» (HBO) и «Очень странные дела» (Netflix).

По информации издания The Wall Street Journal, представители техногиганта уже несколько месяцев ведут переговоры с голливудскими продюсерами, обсуждая возможность совместного производства и приобретения прав на оригинальные художественные сериалы. Вдобавок идут поиски рекламщиков для продвижения нового контента.

Ходят слухи, что уже к концу этого года компания собирается предложить просмотр оригинального видеопродукта подписчикам своего потокового сервиса Apple Music. Предполагается, что расширение каталога за счёт эксклюзивного контента повысит конкурентоспособность сервиса, который благодаря нововведению будет выгодно отличаться от других музыкальных потоковых сервисов вроде Pandora, Spotify и Google Music. Таким образом, гнаться за объёмами производства и уровнем вкладываемых средств топовых кабельных каналов и потоковых сервисов компания Apple не собирается, её цель — получить преимущество перед соперниками в уже изведанных водах.

До сих пор корпорация Apple спонсировала создание документального видео на музыкальную тематику и приобрела права на производство серии получасовых интервью, вдохновлённых рубрикой Carpool Karaoke в телешоу комика Джеймса Кордена The Late Late Show with James Corden на CBS.