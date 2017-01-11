Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 204: Репликанты в «Голубом огоньке»

-
- 0
- 223
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1135 из $1200
Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все целиПоддержать
Содержание
|00:02:42 —
|Игнорируем трейлер «На пятьдесят оттенков темнее»
|00:03:36 —
|Ужесточение антипиратского закона
|00:15:12 —
|Цифровое омолаживание в «Бегущем по лезвию 2» и не только
|00:18:38 —
|Минутка политоты
|00:23:56 —
|Вуди Харрельсон наставит Хана Соло
|00:26:48 —
|Сталлоне срежесирует слёзовыжимательный фильм
|00:28:01 —
|В полку киновселенных по мотивам комиксов прибыло
|00:33:08 —
|«Пираты Карибского моря 5» — сюжет не меняется
|00:37:24 —
|Чёрный комик Кигэн-Майкл Ки сыграет в «Хищнике»
|00:38:44 —
|Мрачная экранизация Uncharted обзавелась сценарием
|00:40:47 —
|«Золотой глобус 2017»
|00:53:06 —
|Такая странная «Золотая малина»
|00:55:08 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:18:04 —
|«Кредо убийцы» vs «Angry Birds в кино»
|01:21:49 —
|Почему игровые экранизации в жопе
|01:33:55 —
|Кинозазыр от Евгения
|01:46:39 —
|Интерактив — придумайте тупую шутку за Юрия
|01:47:13 —
|Евгений о фильме «Петербург. Только по любви»
|01:47:56 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание
Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
-
- 0
- 223
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1135 из $1200
Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все целиПоддержать
Содержание
|00:02:42 —
|Игнорируем трейлер «На пятьдесят оттенков темнее»
|00:03:36 —
|Ужесточение антипиратского закона
|00:15:12 —
|Цифровое омолаживание в «Бегущем по лезвию 2» и не только
|00:18:38 —
|Минутка политоты
|00:23:56 —
|Вуди Харрельсон наставит Хана Соло
|00:26:48 —
|Сталлоне срежесирует слёзовыжимательный фильм
|00:28:01 —
|В полку киновселенных по мотивам комиксов прибыло
|00:33:08 —
|«Пираты Карибского моря 5» — сюжет не меняется
|00:37:24 —
|Чёрный комик Кигэн-Майкл Ки сыграет в «Хищнике»
|00:38:44 —
|Мрачная экранизация Uncharted обзавелась сценарием
|00:40:18 —
|«Золотой глобус 2017»
|00:52:36 —
|Такая странная «Золотая малина»
|00:54:38 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:17:34 —
|«Кредо убийцы» vs «Angry Birds в кино»
|01:21:19 —
|Почему игровые экранизации в жопе
|01:33:25 —
|Кинозазыр от Евгения
|01:46:09 —
|Интерактив — придумайте тупую шутку за Юрия
|01:46:43 —
|Евгений о фильме «Петербург. Только по любви»
|01:47:26 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание