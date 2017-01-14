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Snipperclips — 10 минут геймплея

Небольшие инди-игры в большинстве своём не способны стать сильным аргументом в пользу покупки консоли, но это ещё не значит, что подобный проект не может оказаться одним из самых занятных в стартовой линейке системы. Как, например, Snipperclips для Nintendo Switch. В этой кооперативной головоломке игрокам предстоит менять форму своих бумажных персонажей, чтобы решать с их помощью самые разные задачи: перетаскивать предметы, имитировать силуэты и так далее.

При этом в игре, кажется, нет ничего, что не являлось бы поводом для сексуальных, каннибальских или туалетных шуточек. Персонажи проникают друг в друга, отгрызают друг другу куски тел, взбираются сообщникам на головы и приседают так, словно тужатся что-то выдавить... Такая вот очень милая, добрая игра для всех возрастов. Но есть подозрение, что в неё пьяной компанией будет играть куда веселее, чем в тот же 1-2-Switch.

10 минут геймплея:

 
 
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Видео Snipperclips (Nintendo NX)

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