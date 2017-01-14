«По друзьям» — трейлер

Джадд Апатоу замечен в очередном телепроекте — стартующей 19 февраля на кабельном канале HBO восьмисерийной комедии «По друзьям».

Это история о стендап-комике по имени Пит, в один совсем не прекрасный день узнавшем, что жена изменяет ему с боксёром-итальянцем. Чтобы пережить тяжёлые времена и близящийся развод, Пит начинается слоняться по жилищам своих сердобольных товарищей по сцене, ночуя на чужих диванах и пытаясь вернуть свою жизнь в привычную колею.

Создатель сериала Пит Холмс исполняет главную роль — сериальную версию самого себя. Компанию ему составляют настоящие стендап-комики разной степени известности, играющие под собственными именами. Апатоу числится режиссёром пилота и продюсером сериала.