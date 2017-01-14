 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Splatoon вернётся летом Закрыта студия, создавшая James Pond, MediEvil и RIGS Рецензия и отзывы на фильм «Кредо убийцы» Канал The CW объявил о продлении семи своих сериалов «Чудо-женщина» — русский трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
2

Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Долгожданная премьера сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» от Netflix едва успела состояться, а журналисты уже взяли в оборот автора литературного первоисточника Дэниела Хэндлера и Лемони Сникета в одном лице, желая знать, что будет дальше.

В интервью изданию EW автор не стал таить, чем нынче занят:

Сейчас я с головой зарылся во второй сезон. Работаем над ним в моей собственной столовой с командой сценаристов, которых я действительно полюбил, и очень надеемся получить добро на третий сезон. Учитывая, как быстро взрослеют и меняются юные актёры, стараемся работать как можно быстрее. Второй сезон будет десятисерийным и охватит пять следующих книг, включая «Кровожадный карнавал», а третий станет экранизацией четырёх оставшихся.

Пусть официального подтверждения о продлении от Netflix и не слышно, вовлечённому в проект на правах сценариста и исполнительного продюсера Хэндлеру нет причин не верить. По крайней мере, сценарная работа над продолжением уже идёт.

Серия романов, лежащая в основе экранизации, рассказывает о приключениях трёх сироток Бодлер — Вайолет (Малина Вайсман), Клауса (Луи Хайнс) и Солнышка (Пресли Смит), чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. Опеку над детьми берёт на себя их дядюшка — граф Олаф (Нил Патрик Харрис), который на самом деле и не граф вовсе. Приютив у себя погорельцев, коварный мошенник надеется завладеть их наследством. Переживая череду откровенно опасных, жутких приключений, храбрые дети стремятся разгадать тайну страшного пожара, сгубившего их родителей. Рассказчиком истории — сериальный воплощением Лемони Сникета — стал Патрик Уорбертон.

Первый восьмисерийный сезон, охвативший четыре начальных книги, срежиссировал Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»), шоураннером стал Марк Хадис («Настоящая кровь»). Производство курируют Paramount Television и Netflix.

Вдобавок Хэндлер рассказал, почему столь неудачно сложилась судьба полюбившейся зрителям и критикам полнометражной экранизации, так и не переросшей в полноценный франчайз:

Для меня это тоже осталось загадкой. Время от времени мне звонили, я отправлялся в Лос-Анджелес, встречался со знакомыми по работе над фильмом и вовсе незнакомыми людьми, мы беседовали. Спустя какое-то время мне поручили написать сценарий, все были настроены серьёзно. А потом я снова летел в Лос-Анджелес, встречался с уже другими людьми, у которых были новые планы. Думаю, они всегда были заинтересованы в продолжении, но в процесс вовлеклись слишком уж много компаний и целая армия юристов. Пожалуй, главной проблемой оказался бюрократизм.

2 Обсудить
Темы
 
Лемони Сникет: 33 несчастья
 17 ноября 2016 года«Тридцать три несчастья» — трейлер и постер 6 декабря 2016 года«Тридцать три несчастья» — второй трейлер 9 января«Тридцать три несчастья» — промо-ролики 5 сентября 2015 годаЗонненфельд срежиссирует «33 несчастья» для Netflix 14 марта 2016 года«Тридцать три несчастья» для двух Патриков 27 января 2016 года«Тридцать три несчастья» обзавёлся детишками

Похожие материалы

 
«Тридцать три несчастья» — промо-ролики
 
Новые сериалы 9–15 января
 
«Тридцать три несчастья» — ролики

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 94
 
Игры Третий трейлер игры Mad Max
 
Аниме ЕВА-186: Suspension of Disbelief
 
Кино Тизер фильма «Джой»
 
Телеовощи. Выпуск 59
 
Кино Рецензия на фильм «Омерзительная восьмёрка»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Injustice 2 - стал известен первый DLC-персонаж нового файтинга NetherRealm Studios Названы цены на игры и аксессуары для Nintendo Switch в России Nintendo анонсировала презентацию Fire Emblem Direct Игровой режим для Windows 10 официально подтвержден, заявлена поддержка всех Win32 и UWP-игр God of War - директор ожидаемого эксклюзива PlayStation 4 назвал имя сына Кратоса
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика