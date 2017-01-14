Дэниел Хэндлер работает над продолжением сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Долгожданная премьера сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» от Netflix едва успела состояться, а журналисты уже взяли в оборот автора литературного первоисточника Дэниела Хэндлера и Лемони Сникета в одном лице, желая знать, что будет дальше.

В интервью изданию EW автор не стал таить, чем нынче занят:

Сейчас я с головой зарылся во второй сезон. Работаем над ним в моей собственной столовой с командой сценаристов, которых я действительно полюбил, и очень надеемся получить добро на третий сезон. Учитывая, как быстро взрослеют и меняются юные актёры, стараемся работать как можно быстрее. Второй сезон будет десятисерийным и охватит пять следующих книг, включая «Кровожадный карнавал», а третий станет экранизацией четырёх оставшихся.

Пусть официального подтверждения о продлении от Netflix и не слышно, вовлечённому в проект на правах сценариста и исполнительного продюсера Хэндлеру нет причин не верить. По крайней мере, сценарная работа над продолжением уже идёт.

Серия романов, лежащая в основе экранизации, рассказывает о приключениях трёх сироток Бодлер — Вайолет (Малина Вайсман), Клауса (Луи Хайнс) и Солнышка (Пресли Смит), чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. Опеку над детьми берёт на себя их дядюшка — граф Олаф (Нил Патрик Харрис), который на самом деле и не граф вовсе. Приютив у себя погорельцев, коварный мошенник надеется завладеть их наследством. Переживая череду откровенно опасных, жутких приключений, храбрые дети стремятся разгадать тайну страшного пожара, сгубившего их родителей. Рассказчиком истории — сериальный воплощением Лемони Сникета — стал Патрик Уорбертон.

Первый восьмисерийный сезон, охвативший четыре начальных книги, срежиссировал Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»), шоураннером стал Марк Хадис («Настоящая кровь»). Производство курируют Paramount Television и Netflix.

Вдобавок Хэндлер рассказал, почему столь неудачно сложилась судьба полюбившейся зрителям и критикам полнометражной экранизации, так и не переросшей в полноценный франчайз: