TV Land дал добро на съёмки первого сезона «Смертельного влечения»

Кабельный канал TV Land одобрил пилот и заказал съёмки первого 10-серийного сезона «Смертельного влечения» — телевизионного ребута одноимённой чёрной комедии 1988 года, получившей культовый статус.

Полнометражный оригинал, снятый Майклом Леманном по сценарию Дэниела Уотерса, рассказывает о юной Веронике (Вайнона Райдер) и её бойфренде Джейсоне (Кристиан Слэйтер), чьи поначалу безобидные намерения проучить школьных задавак оборачиваются настоящей расправой над ними. События сериальной версии, задуманной в виде антологии по примеру «Фарго», происходят в современной школе, где обитает своя троица злобных Хизер — темнокожая лесбиянка, толстуха и трансгендер.

Главные роли исполняют Джеймс Скалли (Джейсон Дин), Грэйс Виктория Кокс (Вероника Сойер), Мелани Филд (Хизер Чендлер), Брендан Скэннелл (Хизер Дюк) и Жасмин Мэтьюз (Хизер Макнамара).

Сценарист пилота Джейсон Микаллеф («Как по маслу») числится исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Пилотный эпизод срежиссировала Лесли Хэдланд («Любовь без обязательств», «Шоу Бланта»). Премьера состоится этой осенью.