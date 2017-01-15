Apple взяла «Налог на Google» на себя

Мы уже не раз говорили о «Налоге на Google», но это ведь не повод останавливаться, правда? Тем более что за последнее время прояснилась ситуация с большинством популярных площадок по продаже цифрового контента.

Мы уже писали о том, что Steam просто включил налог в уже существующую стоимость игр, предоставив разработчикам и издателям право самостоятельно повышать цены и злить аудиторию. Но теперь мы знаем, что аналогичным образом поступили владельцы GOG, Xbox Live и App Store. И Wargaming. И Netflix, если уж на то пошло.

От Origin и uPlay официальных заявлений вроде бы не поступало, но и об изменениях цен в этих магазинах пока не слышно. Так что Ubisoft и EA почти наверняка можно вписывать в число издателей, адекватно среагировавших на появление в России закона, обязывающего иностранные компании уплачивать 18-процетный НДС от продажи российским пользователям электронных услуг.

Кажется, пока нашлись лишь две крупные фирмы, решившие перевалить уплату «Налога на Google» на потребителей. Это, как ни иронично, сама Google, а также не вылезающая из новостной ленты последних дней Nintendo.