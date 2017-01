«Swery65? А кто это?», удивлённо спросят одни. «Swery вернулся? А он куда-то уходил?», пренебрежительно отреагируют третьи. «Да, наконец-то! Где там наш второй сезон D4?», радостно воскликнут шестьдесят пятые. Именно на последних эта новость и нацелена в первую очередь, но для остальных — небольшой ликбез.

Swery65 начал свой путь в игровой индустрии ещё в конце девяностых, когда работал сценаристом для дилогии файтингов The Last Blade для Neo Geo. Дальше он стал одним из дизайнеров и сценаристов в основанной Sony студии Deep Space, из под крыла которой вышла ровно одна игра: вдохновлённый «Нечто» Карпентера хоррор Extermination для PS2. После провала игры Deep Space распустили, а Swery65 и ряд его товарищей перебрались в студию Access Games. Там герой нашей новости возглавил разработку сначала относительно безвестного стэлс-экшена Spy Fiction, а потом и культовой игры, наконец-то принёсшей Swery его своеобразную славу — Deadly Premonition. К сожалению, дальше всё снова пошло наперекосяк: Microsoft договорилась с Access Games о создании игры для «Кинекта», но по ходу разработки успела убрать последний из бандлов с Xbox One (чем спасла консоль, но похоронила отслеживающую движения камеру), растеряла всякий интерес к D4: Dark Dreams Don’t Die и, в итоге, выпустила эпизодический проект в незаконченном состоянии и без малейшей рекламы.

D4: Dark Dreams Don’t Die по сию пору остаётся «сериалом», даже первый сезон которого так и не был доведён до задуманного конца, и чья вторая (из двух) серия была собрана впопыхах ради создания хоть какой-то кульминации. Но, что показательно, даже в таком виде D4 полюбилась публике и обрела культовый статус. А Swery65 обещал найти способ выпустить второй сезон (по сути — окончание первого) вплоть до того момента, когда он неожиданно покинул Access Games по состоянию здоровья.

И вот это наконец подводит нас к самой новости: Swery65 вернулся в игровую индустрию! Причём он сделал это ещё 1 ноября прошлого года, просто никому не сказал. Одно досадно: вернулся он не в Access Games, расставание с которой было не слишком тёплым, так что рассчитывать на второй сезон D4 нам всё-таки не стоит. Вместо этого Swery65 основал студию White Owls, посадил плюшевую обезьянку на пост PR-менеджера, пообещал и дальше выпускать уникальные и странные игры (а так же книги, фотографии и многое другое), после чего засел за работу над каким-то новым, пока не анонсированным проектом.