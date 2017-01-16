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The King of Fighters превратится в MMORPG

В этом году серии The King of Fighters исполняется 13 лет, поэтому боссы из SNK решили сделать всем геймерам подарок — The King of Fighters World. Но не спешите радоваться, ведь нас ждёт не продолжение всеми любимого файтинга, а трёхмерная MMORPG для iOS и Android. Игра будет распространяться по системе F2P с необязательными внутриигровыми покупками.

The King of Fighters World увидит свет уже летом 2017, но пока лишь на территории Китая. О выходе в других странах известно лишь то, что планы на международный релиз у SNK всё-таки есть.

А нам лишь остаётся смахнуть скупую слезу, наблюдая, как всё больше и больше компаний устремляются на рынок мобильных игр.

 
 
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Видео The King of Fighters World (Android, iOS)

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