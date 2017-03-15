The Hollywood Reporter обвиняет студию Warner Bros. в том, что там занялись разработкой перезапуска «Матрицы». Того самого легендарного научно-фантастического фильма 1999 года с невероятными спецэффектами, если вы вдруг подумали о какой-нибудь другой «Матрице».

Сценарист Зак Пенн («Мстители», «Невероятный Халк») может написать сюжет ремейка, а главную роль может занять Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки»). Но всё это, разумеется, не точно.

Некогда Братья Вачовски — режиссёры-сценаристы оригинала и двух сиквелов — никак не причастны и потенциальный уровень их вовлеченности в проект пока не определён. Хотя их благословение было бы очень кстати.

Продюсер оригинальной трилогии Джоэл Силвер в 2013 году продал Warner Bros. за $ 30 млн свою долю в серии и точно никак не поможет производству новой «Матрицы». Во-первых, у него репутация человека склонного к непомерному раздуванию бюджета. Во-вторых, Силвер плохо ладит с Вачовски, а как-то пристроить последних к перезапуску, чтобы успокоить поклонников (вас же нужно успокаивать, а?) для студии гораздо важнее.

Оригинальное кино рассказывало, как человечество живёт в виртуальной реальности, не подозревая, что люди давно порабощены машинами и их тела используют в качестве батареек. Хакер Нео (Киану Ривз) постепенно узнаёт о состоянии реального мира и становится избранным и единственной надеждой для человечества на свободу.

«Матрица» вышла в тихий прокатный период — 31 марта 1999 года. В Warner Bros. не ждали от экшен-фильма с отсылками к комиксам и аниме ничего особенного. Но оригинальный сюжет и спец-эффекты (теперь уже вполне обыденный slow-motion) сделали своё дело — «Матрица» стала самым кассовым фильмом с рейтингом R того года.

К слову, Киану Ривз недавно обмолвился, мол, он согласен на «Матрицу 4», если Вачовски напишут сценарий и срежиссируют очередной сиквел.

Предполагается, что Warner Bros. насмотрелась, как Disney пользуется франчайзом «Звёздные войны» (снимает спин-оффы и приквелы) и теперь сама хочет попробовать. Не исключен и такой вариант — новая «Матрица» станет историей молодого Морфеуса.