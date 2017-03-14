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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джефф Дэниелс сыграет главную роль в «Призрачной башне» от Hulu

Джефф Дэниелс (фильмы «Плезантвиль», «Марсианин», сериал «Отдел новостей») составит компанию Тахару Рахиму («Шрам», «Последние пантеры»), записавшись в исполнители одной из главных ролей 10-серийной драмы «Призрачная башня». Потоковый сервис Hulu заказал съёмки первого сезона сериала, основанного на книге-разоблачении о теракте 11 сентября от Лоуренса Райта. За свою работу автор получил Пулитцеровскую премию.

Литературный первоисточник повествует о том, как на фоне возрастающей опасности со стороны возглавляемой Усамой бен Ладеном «Аль-Каиды» склоки между ЦРУ и ФБР могли непреднамеренно подготовить почву для теракта 11 сентября и последовавшей за ним войны в Ираке. В центре событий — Джон О’Нил (Джефф Дэниелс) и его талантливый протеже Али Суфан (Тахир Рахим). Самоуверенный и упёртый О’Нил — глава нью-йоркского антитеррористического отдела ФБР. Он совершенно уверен, что «Аль-Каида» нацелилась на США и как раз в то время, когда взаимодействие между правительственными структурами ослаблено — особенно это касается связей с ЦРУ, откровенно враждебно настроенного к фэбээровцам.

Именитый режиссёр-документалист Алекс Гибни, сценарист Дэн Футтерман («Охотник на лис») и Райт выступают исполнительными продюсерами проекта, премьера которого состоится в этом году. Производством заведует Legendary Television.

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