Режиссёр Федерико Альварес, доказавший фильмом «Не дыши», что у него получаются отменные триллеры, а платить ему, как Дэвиду Финчеру не надо, таки получил от студии Columbia Pictures заказ на постановку триллера «Девушка, которая застряла в паутине» (The Girl in the Spider’s Web).

В новом фильме, который выходит 5 октября 2018 года, будут задействованы новые лицедеи (опять читай — недорогие). И уже начались масштабные поиски актрисы на знаковую роль Лисбет Саландер.

«Девушка, которая застряла в паутине» будет первым романом-бестселлером в серии, который ранее не экранизировали противные шведы. «Девушка с татуировкой дракона» была ремейком одноимённой шведской картины. Снятый за $ 90 млн фильм собрал в 2011 году $ 232 млн.

Роман написал уже Давид Лагеркранц, а не покойный Стиг Ларссон. В этот раз хакерша Саландер и журналист Бломквист открывают для себя безжалостный мир шпионов, киберпреступников и правительственных оперативников — некоторые из них готовы убить, лишь бы защитить свои грязные секреты.

Над сценарием работал Стивен Найт (сериал «Табу»).

В Columbia Pictures считают Лисбет Саландер — величайшей героиней всех времён в современной литературе и обещают громко вернуть её в киношную попкультуру. Альварес тоже делает довольный вид, мол, студия Sony стала семьей и Саландер, как персонаж, мечта любого режиссёра.