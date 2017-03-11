Телеовощи. Выпуск 157: Жека-стукач

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Собрано $538 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:48 —
|Новости
|00:25:26 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:36:41 —
|«Творя историю» — 1х01 (премьера)
|00:39:11 —
|«Эпоха за эпохой» — 1х01—02 (премьера)
|00:46:53 —
|«Вражда» — 1х01 (премьера)
|00:52:07 —
|«Последний кандидат» — 1х11
|00:56:02 —
|«Родина» — 6х07
|01:01:45 —
|«Чёрные паруса» — 4х06
|01:08:42 —
|«Миллиарды» — 2х03
|01:13:25 —
|«В розыске» — 1х05
|01:16:16 —
|«Булл» — 1x16
|01:18:02 —
|«Мошенники» — 1х05
|01:24:33 —
|«Флэш» — 3x15
|01:33:05 —
|«Волшебники» — 2x07
|01:37:59 —
|«Пространство» — 2х07
|01:43:13 —
|«Просто нет слов» — 1x17
|01:44:42 —
|«Легион» — 1х05
|01:50:37 —
|«Хитрый Пит» — 1x09—10 (финал сезона)
|01:51:19 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x10 (финал сезона)
|01:53:57 —
|«Волчонок» — 6x09 (впечатления Юрия)
|01:56:34 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x09 (впечатления Льва)
|02:02:43 —
|«Рэй Донован» — 1x09 (впечатления Михаила)
|02:05:21 —
|Благодарим наших спонсоров
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