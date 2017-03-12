Новые сериалы 13–19 марта

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Netflix

Главный герой Дэниел Рэнд возвращается в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия. Путешествие по миру для него отнюдь не было увеселительной прогулкой, оно состояло из череды испытаний и обучения боевым искусствам. Теперь в образе Железного кулака Дэниел готовится воевать с местным криминальным авторитетом, который портит жизнь простым горожанам. Помимо владения различными боевыми практиками протагонист примечателен умением управлять внутренней энергией тела.