Новые сериалы 13–19 марта

На следующей неделе нас ждут три премьеры — «Железный кулак» от Marvel, многосерийный «Большой куш» от Crackle и комедия «Суд проб и ошибок». А ещё в эфир возвращаются криминальная драма «Хэп и Леонард» и приключенческие истории «Последнее королевство» и «В пустыне смерти».
Вторник, 14 марта
комедия
В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес
Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер
Сюжет рассказывает об аресте и судебном процессе над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии — всеми любимый до сего дня главный герой обвиняется в жестоком убийстве собственной жены. Невиновность профессора возьмётся доказывать совсем ещё «зелёный» юрист.
драма, мелодрама
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
Восемнадцатый эпизод Moonshadow завершит первый сезон семейной драмы, продлённой телеканалам NBC на второй сезон.
Среда, 15 марта
драма
В ролях Джеймс Пьюрфой, Майкл Кеннет Уильямс, Кристина Хендрикс, Джимми Симпсон, Поллианна Макинтош, Нил Сэндилэндс
Создатель Джим Микл, Ник Дамичи
В основе сюжета криминальной драмы лежит цикл романов Джо Р. Лансдейла, повествующий о двух лучших друзьях и мастерах боевых искусств — Хэпе Коллинзе и Леонарде Пайне. Главные герои из Восточного Техаса 80-х годов прошлого века пытаются справиться с жизненными проблемами и при этом остаться на стороне закона.
драма, боевик, криминал, детектив
В ролях Клейн Кроуфорд, Дэймон Уайанс, Киша Шарп, Джордана Брюстер, Кевин Рам
Создатель Мэтт Миллер
Первый сезон полицейского процедурала завершится восемнадцатым эпизодом под названием Commencement. В феврале канал FOX продлил сериал на второй сезон.
комедия
В ролях Адам Дивайн, Андерс Холм, Блейк Андерсон, Мэрибет Монро, Джиллиан Белл, Кайл Ньюачек
Создатель Блейк Андерсон, Адам Дивайн, Андерс Холм, Кайл Ньюачек, Коннор Причард, Доминик Руссо
Десятый эпизод Party Gawds станет заключительным для седьмого сезона и сериала.
Четверг, 16 марта
драма, исторический
В ролях Александр Дреймон, Дэвид Доусон, Рутгер Хауэр, Мэттью Макфейден, Йен Харт, Эмили Кокс
Создатель Стивен Батчард, Бернард Корнуэлл
Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у заморских захватчиков — датских викингов. Главным героем повествования выступает ещё в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен будет определить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу древней Британии.
комедия, криминал
В ролях Руперт Гринт, Люк Паскуалино, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Эд Вествик, Тамер Хассан
Создатель Алекс Де Ракофф
История о компании молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придётся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксёрами.
Пятница, 17 марта
драма, боевик
В ролях Финн Джонс, Джессика Хенвик, Дэвид Уэнэм, Джессика Строуп, Розарио Доусон
Создатель Скотт Бак
Главный герой Дэниел Рэнд возвращается в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия. Путешествие по миру для него отнюдь не было увеселительной прогулкой, оно состояло из череды испытаний и обучения боевым искусствам. Теперь в образе Железного кулака Дэниел готовится воевать с местным криминальным авторитетом, который портит жизнь простым горожанам. Помимо владения различными боевыми практиками протагонист примечателен умением управлять внутренней энергией тела.
драма, мистика
В ролях Джозеф Морган, Дэниэл Гиллис, Клер Холт, Фиби Тонкин, Чарльз Майкл Дэвис, Даниэлла Пинеда
Создатель Джули Плек
Спин-офф «Дневников вампира», в центре которого находятся несколько основных персонажей сериала. Сериал рассказывает о трёх первородных вампирах: Клаусе, Элайдже и Ребекке, которые переезжают в Новый Орлеан.
Воскресенье, 19 марта
боевик, драма, фантастика
В ролях Дэниэл Ву, Эмили Бичем, Оливер Старк, Сара Болгер, Орла Брэйди, Мартон Чокаш
Создатель Альфред Гоф, Майлз Миллар
Сериал является очень свободным пересказом классического китайского романа «Путешествие на Запад». Великий воин Санни — мастер боевых искусств — вместе со своим юным спутником отправляется в долгую дорогу по недружественно настроенным к путешественникам землям. В конце полного приключений и опасностей пути герои планируют обрести просветление.