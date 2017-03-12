 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 151: Но это не точно Новости аниме — лучшее за неделю Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон Энсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 13–19 марта

На следующей неделе нас ждут три премьеры — «Железный кулак» от Marvel, многосерийный «Большой куш» от Crackle и комедия «Суд проб и ошибок». А ещё в эфир возвращаются криминальная драма «Хэп и Леонард» и приключенческие истории «Последнее королевство» и «В пустыне смерти».

Вторник, 14 марта

 
Премьера+
NBC
Суд проб и ошибок Trial & Error

комедия

В ролях Николас Д’Агосто, Джон Литгоу, Стивен Бойер, Шерри Шеперд, Джейма Мэйс, Криста Родригес

Создатель Джефф Астроф, Мэтт Миллер

Сюжет рассказывает об аресте и судебном процессе над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии — всеми любимый до сего дня главный герой обвиняется в жестоком убийстве собственной жены. Невиновность профессора возьмётся доказывать совсем ещё «зелёный» юрист.

Трейлеры

 
Конец сезона1
NBC
Это мы This Is Us

драма, мелодрама

В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон

Создатель Дэн Фогельман

Восемнадцатый эпизод Moonshadow завершит первый сезон семейной драмы, продлённой телеканалам NBC на второй сезон.

Трейлеры

Среда, 15 марта

 
Сезон2
SundanceTV
Хэп и Леонард Hap and Leonard

драма

В ролях Джеймс Пьюрфой, Майкл Кеннет Уильямс, Кристина Хендрикс, Джимми Симпсон, Поллианна Макинтош, Нил Сэндилэндс

Создатель Джим Микл, Ник Дамичи

В основе сюжета криминальной драмы лежит цикл романов Джо Р. Лансдейла, повествующий о двух лучших друзьях и мастерах боевых искусств — Хэпе Коллинзе и Леонарде Пайне. Главные герои из Восточного Техаса 80-х годов прошлого века пытаются справиться с жизненными проблемами и при этом остаться на стороне закона.

Трейлеры

 
Конец сезона1
FOX
Смертельное оружие Lethal Weapon

драма, боевик, криминал, детектив

В ролях Клейн Кроуфорд, Дэймон Уайанс, Киша Шарп, Джордана Брюстер, Кевин Рам

Создатель Мэтт Миллер

Первый сезон полицейского процедурала завершится восемнадцатым эпизодом под названием Commencement. В феврале канал FOX продлил сериал на второй сезон.

Трейлеры

 
Конец сезона1
FOX (US)
Звезда Star

драма

В ролях Бенжамин Брэтт, Бриттани О'Грэйди, Джуд Деморест, Куин Латифа, Райан Дестини

Двенадцатый эпизод под заголовком Showtime завершит первый сезон музыкальной драмы. Телеканал FOX продлил проект на второй сезон в феврале.

Трейлеры

 
Конец сезона7
Comedy Central (US)
Трудоголики Workaholics

комедия

В ролях Адам Дивайн, Андерс Холм, Блейк Андерсон, Мэрибет Монро, Джиллиан Белл, Кайл Ньюачек

Создатель Блейк Андерсон, Адам Дивайн, Андерс Холм, Кайл Ньюачек, Коннор Причард, Доминик Руссо

Десятый эпизод Party Gawds станет заключительным для седьмого сезона и сериала.

Четверг, 16 марта

 
Сезон2
BBC America
Последнее королевство The Last Kingdom

драма, исторический

В ролях Александр Дреймон, Дэвид Доусон, Рутгер Хауэр, Мэттью Макфейден, Йен Харт, Эмили Кокс

Создатель Стивен Батчард, Бернард Корнуэлл

Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у заморских захватчиков — датских викингов. Главным героем повествования выступает ещё в младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен будет определить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу древней Британии.

Трейлеры

 
Премьера+
Crackle
Большой куш Snatch

комедия, криминал

В ролях Руперт Гринт, Люк Паскуалино, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Эд Вествик, Тамер Хассан

Создатель Алекс Де Ракофф

История о компании молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придётся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксёрами.

Трейлеры

Пятница, 17 марта

 
Премьера+
Netflix
Железный кулак Iron Fist

драма, боевик

В ролях Финн Джонс, Джессика Хенвик, Дэвид Уэнэм, Джессика Строуп, Розарио Доусон

Создатель Скотт Бак

Главный герой Дэниел Рэнд возвращается в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия. Путешествие по миру для него отнюдь не было увеселительной прогулкой, оно состояло из череды испытаний и обучения боевым искусствам. Теперь в образе Железного кулака Дэниел готовится воевать с местным криминальным авторитетом, который портит жизнь простым горожанам. Помимо владения различными боевыми практиками протагонист примечателен умением управлять внутренней энергией тела.

Трейлеры

 
Сезон4
The CW
Первородные The Originals

драма, мистика

В ролях Джозеф Морган, Дэниэл Гиллис, Клер Холт, Фиби Тонкин, Чарльз Майкл Дэвис, Даниэлла Пинеда

Создатель Джули Плек

Спин-офф «Дневников вампира», в центре которого находятся несколько основных персонажей сериала. Сериал рассказывает о трёх первородных вампирах: Клаусе, Элайдже и Ребекке, которые переезжают в Новый Орлеан.

Трейлеры

Воскресенье, 19 марта

 
Сезон2
AMC
В пустыне смерти Into the Badlands

боевик, драма, фантастика

В ролях Дэниэл Ву, Эмили Бичем, Оливер Старк, Сара Болгер, Орла Брэйди, Мартон Чокаш

Создатель Альфред Гоф, Майлз Миллар

Сериал является очень свободным пересказом классического китайского романа «Путешествие на Запад». Великий воин Санни — мастер боевых искусств — вместе со своим юным спутником отправляется в долгую дорогу по недружественно настроенным к путешественникам землям. В конце полного приключений и опасностей пути герои планируют обрести просветление.

Трейлеры

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 42: «5-я волна»
 
Кино Актёрский призыв «Джона Уика 2»
 
Кино Бессмысленные реплики Кэтлин Кеннеди, Кевина Файги и Грэма Кинга
 
Аниме ЕВА-193: Наш бойбэнд
 
Кино Конкурс КГ и Рокетбанка на лучший комикс-стрип по «Интерстеллару»
 
Кино Вин Дизель обещает нового Риддика в кино и телевизоре
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика