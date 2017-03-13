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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

The CW продлил «Сотню» на пятый сезон

Телеканал The CW продлил постапокалиптический сериал «Сотня» на пятый сезон, очевидно вдохновившись успешным стартом четвертого сезона.

Футуристическая антиутопия повествует о сотне несовершеннолетних правонарушителей, попавших на Землю спустя девяносто семь лет после апокалипсиса. Они не только должны выжить в суровых условиях, но и вынуждены сразиться в войне за существование человечества с искусственным интеллектом, ставшим причиной глобальной катастрофы.

К решению о продлении сериала «Сотня» на пятый сезон канал подтолкнули увеличение зрительской аудитории более чем на 70% с момента старта сезона и восторженные отзывы критиков.

Пока неясно, вернутся ли в следующем году исполнители главных ролей, ведь неизвестна пока и судьба их героев при текущем раскладе событий. Также пока не сообщается, сколько серий войдёт в пятый сезон сериала «Сотня». Однако на посту наверняка останется шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Джейсон Ротенберг, который также работает над новым проектом The CW «Искатели» совместно с Грегом Берланти.

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