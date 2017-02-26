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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comscreencrush.com Прямая ссылка на новость:

Кресс Уильямс примерит костюм Чёрной молнии в новом проекте The CW

The CW подобен молнии: каких-то три недели назад став счастливым обладателем очередной супергеройской драмы благодаря отказу FOX от проекта, телеканал уже определился с исполнителем главной роли, коим стал Кресс Уильямс («Зои Харт из южного штата», «Реанимация»). Многострадальный проект, о котором идёт речь, — «Чёрная молния», основанная на серии комиксов DC драма об одном из первых супергероев-афроамериканцев.

Джефферсон Пирс (Кресс Уильямс) — трёхкратный олимпийский чемпион по десятиборью, директор школы, пример для студентов и просто герой местного сообщества. Обладающий крутым нравом, Пирс предан своим дочерям, безумно влюблён в бывшую жену и питает непреодолимую страсть к свершению правосудия. И несмотря на то, что костюм Чёрной молнии давно повешен на гвоздь, обстоятельства вынуждают Пирса вернутся к борьбе со злом.

Над сценарием трудятся Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил, они же выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с королём телевселенной DС Грегом Берланти и Сарой Шехтер.

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