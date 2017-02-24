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Первые сборы фильма «Защитники»
Постеры фильма «Защитники»

Приготовьтесь к боли.

«Защитники» режиссёра Сарика Андреасяна, по неофициальным данным, собрали в праздничный четверг 85–88 млн. Надо сказать, очень хороший результат. Дело попахивает рекордом по сборам за первый день для отечественных фильмов. Сейчас этот титул удерживает «Вий» (89,5 млн).

Разумеется, надо понять и принять один факт — кино начало прокат сразу с выходного дня, а значит, динамика по сборам «Защитников» будет заметно отличаться от стандартной. Вполне возможно, что лучше уже не будет и что после того как схлынут зрители первого дня, пойдут сплошные падения.

Это не «Притяжение», которое в четверг заработало 44 млн, а потом цапнуло 407,8 млн за уик-энд. «Защитникам» все предсказывают 300 млн за длинные выходные. Впрочем, фильмы Сарика давно не показывали такую прокатную резвость. Та же «Мафия: Игра на выживание» за всё время заработала 318,6 млн, а сборы «Землетрясения» остановились на 192,8 млн.

Выходной день также помог фэнтези «Великая стена», которое прибавило к своей кассе 58 млн. Можно, конечно, помечтать о том, что по итогам уик-энда режиссёр Чжан Имоу уделает Сарика, но вряд ли. Наша романтическая комедия «Гуляй, Вася!» тоже воспользовалась благоприятной ситуацией и подняла ещё 24 млн, доведя сборы до 162 млн.

Зато «Вурдалаки» и «Одноклассницы: Новый поворот» точно не будут ничего отмечать: первые заработали за четверг 8 млн, а вторые — 6 млн.

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