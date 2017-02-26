Pillars of Eternity 2 — спутники, корабли и другие достижения успешных сборов

«Закончились» сборы средств на создание ролевой игры Pillars of Eternity 2: Deadfire. Не удивляйтесь кавычкам на первом слове: даром что установленный срок кампании подошёл к концу, подключиться к финансированию проекта можно до сих пор, причём как через PayPal, так и через Fig.

За прошедшее время игра Obsidian Entertainment собрала в 4 раза больше средств, чем команда рассчитывала изначально — 4,4 миллиона долларов. А значит нас ждёт исполнение целой тучи дополнительных целей, в том числе и седьмой спутник для Pillars of Eternity 2: Deadfire. Но лучше перечислим достижения по порядку:

2 подкласса для каждого класса;

Русский язык (и куча других языков, которые нас не касаются);

Седьмой спутник в Pillars of Eternity 2: Deadfire;

Возможность задавать поведение для управляемых компьютером напарников;

Кастомизация интерфейса;

В два раза больше озвучки;

Оркестровая музыка;

Поднятие максимального уровня до 20-го;

Отношения со спутниками Pillars of Eternity 2: Deadfire, а также между ними;

4 сайдкика;

Апгрейды корабля;

Больше островов, доступных для исследования;

Новые кастомизируемые суда;

Разумное говорящее оружие.

А впереди нас ждёт возможность нанимать команду для своего корабля (цель в 4,5 миллиона), морские чудовища и рыбалка (4,75) и восьмой спутник (5 млн.). Pillars of Eternity II: Deadfire, напомним, должна выйти не раньше 1 квартала будущего года, но, учитывая резко возросший объём работ, мы ставим на перенос.