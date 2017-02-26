 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Голиаф» — второй сезон и новый шоураннер Steam Greenlight умирает. Да здравствует Steam Direct! Сюжет и механики For Honor — интервью «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет «Лего Фильм: Бэтмен»: розыгрыш сумок и чехлов для iPhone 6
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Pillars of Eternity 2 — спутники, корабли и другие достижения успешных сборов

«Закончились» сборы средств на создание ролевой игры Pillars of Eternity 2: Deadfire. Не удивляйтесь кавычкам на первом слове: даром что установленный срок кампании подошёл к концу, подключиться к финансированию проекта можно до сих пор, причём как через PayPal, так и через Fig.

За прошедшее время игра Obsidian Entertainment собрала в 4 раза больше средств, чем команда рассчитывала изначально — 4,4 миллиона долларов. А значит нас ждёт исполнение целой тучи дополнительных целей, в том числе и седьмой спутник для Pillars of Eternity 2: Deadfire. Но лучше перечислим достижения по порядку:

  • 2 подкласса для каждого класса;
  • Русский язык (и куча других языков, которые нас не касаются);
  • Седьмой спутник в Pillars of Eternity 2: Deadfire;
  • Возможность задавать поведение для управляемых компьютером напарников;
  • Кастомизация интерфейса;
  • В два раза больше озвучки;
  • Оркестровая музыка;
  • Поднятие максимального уровня до 20-го;
  • Отношения со спутниками Pillars of Eternity 2: Deadfire, а также между ними;
  • 4 сайдкика;
  • Апгрейды корабля;
  • Больше островов, доступных для исследования;
  • Новые кастомизируемые суда;
  • Разумное говорящее оружие.

А впереди нас ждёт возможность нанимать команду для своего корабля (цель в 4,5 миллиона), морские чудовища и рыбалка (4,75) и восьмой спутник (5 млн.). Pillars of Eternity II: Deadfire, напомним, должна выйти не раньше 1 квартала будущего года, но, учитывая резко возросший объём работ, мы ставим на перенос.

+ Обсудить
Темы
 
Pillars of Eternity 2: Deadfire (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Pillars of Eternity 2 в разработке
 
Анонсированы сиквелы Unravel, Pillars of Eternity и The Talos Principle
 
Успехи Pillars of Eternity 2 и документальный фильм о создании оригинала

Тоже интересно

 
Кино Кадры: «Мстители: Эра Альтрона», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Человек из А.Н.К.Л.» и «Терминатор. Генезис»
 
Кино Рецензия на фильм «Грань будущего»
 
Сериалы Первые четыре минуты сериала «Эш против Зловещих мертвецов»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 22
 
Телеролик фильма «Варкрафт»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 99
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика