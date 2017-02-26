Pillars of Eternity 2 — спутники, корабли и другие достижения успешных сборов

«Закончились» сборы средств на создание ролевой игры Pillars of Eternity 2: Deadfire. Не удивляйтесь кавычкам на первом слове: даром что установленный срок кампании подошёл к концу, подключиться к финансированию проекта можно до сих пор, причём как через PayPal, так и через Fig.
За прошедшее время игра Obsidian Entertainment собрала в 4 раза больше средств, чем команда рассчитывала изначально — 4,4 миллиона долларов. А значит нас ждёт исполнение целой тучи дополнительных целей, в том числе и седьмой спутник для Pillars of Eternity 2: Deadfire. Но лучше перечислим достижения по порядку:
- 2 подкласса для каждого класса;
- Русский язык (и куча других языков, которые нас не касаются);
- Седьмой спутник в Pillars of Eternity 2: Deadfire;
- Возможность задавать поведение для управляемых компьютером напарников;
- Кастомизация интерфейса;
- В два раза больше озвучки;
- Оркестровая музыка;
- Поднятие максимального уровня до 20-го;
- Отношения со спутниками Pillars of Eternity 2: Deadfire, а также между ними;
- 4 сайдкика;
- Апгрейды корабля;
- Больше островов, доступных для исследования;
- Новые кастомизируемые суда;
- Разумное говорящее оружие.
А впереди нас ждёт возможность нанимать команду для своего корабля (цель в 4,5 миллиона), морские чудовища и рыбалка (4,75) и восьмой спутник (5 млн.). Pillars of Eternity II: Deadfire, напомним, должна выйти не раньше 1 квартала будущего года, но, учитывая резко возросший объём работ, мы ставим на перенос.