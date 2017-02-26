Новости сериалов — лучшее за неделю

- Кевин Смит готовит драму о персонажах из комикса «Спаун» — отец «Джея и Молчаливого Боба» может снять сериал о Сэме Бёрке и Твиче Уильямсе.
- Иван Реон сыграет в «Нелюдях» от Marvel и ABC — Рамси Болтон сыграет члена королевской семьи Максимуса.
- «Доктор Кто» — дата выхода десятого сезона и трейлер — финальный для Стивена Моффата и Питера Капальди сезон стартует 15 апреля.
- Аарон Пол продюсирует драму о короле виски Джеке Дэниеле — Джесси Пинкмэн променял метамфетамин на крепкий алкоголь.
- The CW объявил дату выхода третьего сезона «Я — зомби» — некро-процедурал возвращается в эфир в начале апреля.
- «Железный кулак» — ролик о создании и постер — исполнитель главной роли Финн Джонс рассказывает о Дэнни Рэнде.
- FOX продлил отвязную комедию «Мик» на второй сезон — сериал-новичок с Кэйтлин Олсон в главной роли завоевал симпатию зрителей.
- Объявлена дата выхода сериала «Американские боги» — экранизация тёмного фэнтези Нила Геймана стартует в конце апреля.
- «Байки из склепа» — ролик о создании — М. Найт Шьямалан увлечён работой над ребутом.
- Канал FX назвал дату выхода третьего сезона «Фарго» — свежая часть криминальной антологии Ноя Хоули стартует 19 апреля.