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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Объявлена дата выхода сериала «Американские боги»

Кабельный канал Starz определился с датой выхода «Американских богов» — сериал по роману-бестселлеру Нила Геймана стартует 30 апреля.

Восьмисерийная экранизация одноимённого тёмного фэнтези повествует об эпическом противостоянии богов старого и нового миров. В центре истории — освободившийся из тюрьмы парень по имени Тень (Рики Уиттл), переживающий гибель любимой женщины. Он становится телохранителем и союзником загадочного мистера Среды (Иэн Макшейн). На пару им предстоит совершить почти невозможное — собрать на битву с молодыми божествами всех древних богов.

Официальный выход «Американских богов» предварит показ на ежегодном фестивале South be Southwest (SXSW) 11 марта.

Наряду с Уиттлом и Макшейном в сериале снимаются Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер, Йетиде Бадаки, Брюс Лэнгли, Криспин Гловер, Джонатан Такер, Джиллиан Андерсон, Питер Стормаре, Клорис Личмен, Орландо Джонс, Демор Барнс и другие.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступают Брайан Фуллер («Ганнибал») и Майкл Грин («Герои»). Режиссирует Дэвид Слэйд («Во все тяжкие»). Все трое значатся исполнительными продюсерами наряду с Гейманом, Крэйгом Цегильски, Стефани Берк и Адамом Кейном. Производство на контроле у FremantleMedia North America.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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