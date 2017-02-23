Персонажи Mass Effect: Andromeda — вот чему посвящено второе видео с демонстрацией геймплейных механик игры. Ну, в теории. На практике же о персонажах Mass Effect: Andromeda ролик говорит считанные секунды, остальное время предаваясь рассказам об экшене. Опять.

Из ролика мы узнаём, что герою позволят заготавливать до четырёх разных билдов, содержащих по три способности и набору перков (эти наборы в игре зовутся профилями). Причём переключаться между билдами можно будет на лету, так что нехватку разнообразия в вооружении смогут компенсировать научные колдунства типа телепортаций, щитов, молний и огня.

Что до обещанного рассказа о персонажах Mass Effect: Andromeda, то ролик мимоходом упоминает, что в игре будет всего 6 спутников (все они видны на скриншоте к ролику). И что им позволят, вы не поверите, отдавать приказы и повышать параметры.