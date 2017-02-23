Пилотный эпизод комедийного сериала «Сингулярность» от кабельного канала FX записал в свой кастинг-лист исполнителя главной роли — подходящим кандидатом оказался Дэймон Уайанс мл. (фильмы «Копы в глубоком запасе», «Типа копы», сериал «Счастливый конец»).

Футуристическая комедия от авторов «Проповедника» на AMC Сета Рогена и Эвана Голдебрга создаётся в духе полнометражной картины творческого дуэта «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски». События развернутся в будущем, где искусственный интеллект значительно превзошёл человеческий, вызвав крупные перемены в обществе. Дэймон Уайанс мл. сыграет парня по имени Даг, живущего по принципу carpe diem. Главный герой в восторге от безграничных перспектив, открывающихся перед человеком благодаря новейшим технологиям.

Автор оригинальной идеи Сонни Ли («В Филадельфии всегда солнечно», «Кремниевая долина») напишет сценарий пилотного эпизода и выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Рогеном и Голдбергом. Тяготы производственного процесса взвалит на себя студия FX Prods.