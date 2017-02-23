Обсуждение пролога фильма «Чужой: Завет» в прямом эфире

Пролог фильма «Чужой: Завет» так и напрашивается, чтобы парочка Дебилов обсудила ролик в прямом эфире. Это, конечно, будет не «Тайная Вечеря», а скорее «Посиделки в 21:00», но опыт должен быть крайне познавательным. Сколько полезных мыслей можно извлечь из пятиминутного вирусного видео? Наверное, не очень много. А вот сколько всякой непотребщины? Скорее всего, этого добра будет до краёв.

Разумеется, мы с удовольствием послушаем и ваше мнение. Честно!

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