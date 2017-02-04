Супергеройская драма «Чёрная молния» по комиксам DC, официально сменила хозяина. Изначально разрабатывавший проект телеканал FOX от него отказался на радость The CW, охотно приютившему сериал и тут же заказавшему съёмки пилота.

Переезд связан с тем, что проект не вписывался в программную сетку FOX, в который и без «Чёрной молнии» DC Comics неплохо представлена сериалами «Люцифер» и «Готэм». Кроме того, канал уже официально заказал пилоты безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс» и космической драмеди Сета Макфарлейна «Орвилль». Для The CW же, очевидно, супергероев много не бывает — нынешний проект уже пятый в линейке телеканала.

Главный герой «Чёрной молнии» — Джефферсон Пирс, много лет назад решивший повесить свой супергеройский костюм на гвоздь. Однако помешанная на правосудии дочь и подающий надежды студент, завербованный местной бандой, вынуждают его вернуться к борьбе со злом. Чёрная молния — супергерой-афроамериканец, причём один из первых, авторы Тони Изабелла и Тревор фон Иден познакомили с ним читателей в 1977 году.

Сценарий по-прежнему готовят супруги Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил, которые вдобавок выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер («Легенды завтрашнего дня»).