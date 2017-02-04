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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Экранизация комикса «Чёрная молния» от DC переезжает на The CW

Супергеройская драма «Чёрная молния» по комиксам DC, официально сменила хозяина. Изначально разрабатывавший проект телеканал FOX от него отказался на радость The CW, охотно приютившему сериал и тут же заказавшему съёмки пилота.

Переезд связан с тем, что проект не вписывался в программную сетку FOX, в который и без «Чёрной молнии» DC Comics неплохо представлена сериалами «Люцифер» и «Готэм». Кроме того, канал уже официально заказал пилоты безымянного проекта по вселенной Marvel «Люди Икс» и космической драмеди Сета Макфарлейна «Орвилль». Для The CW же, очевидно, супергероев много не бывает — нынешний проект уже пятый в линейке телеканала.

Главный герой «Чёрной молнии» — Джефферсон Пирс, много лет назад решивший повесить свой супергеройский костюм на гвоздь. Однако помешанная на правосудии дочь и подающий надежды студент, завербованный местной бандой, вынуждают его вернуться к борьбе со злом. Чёрная молния — супергерой-афроамериканец, причём один из первых, авторы Тони Изабелла и Тревор фон Иден познакомили с ним читателей в 1977 году.

Сценарий по-прежнему готовят супруги Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил, которые вдобавок выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер («Легенды завтрашнего дня»).

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Темы
 
Чёрная молния
 
Александр Курков
Лучший комментарий
+33

Лущинский стайл...Дина, пиши исчо.

Рабочий стол Лущинского
 2 сентября 2016 годаГрег Берланти готовит сериал про Чёрную молнию 25 августа 2016 годаДжон Фавро снимет первый эпизод космической драмеди Сета Макфарлейна 25 январяБрайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX 27 январяFOX снимет пилот экранизации «Перерождения» 27 январяКрэйг Робинсон и Адам Скотт в погоне за призраками

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