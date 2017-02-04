Николай Шутов написал для «КГ-Портала» обзор третьей и четвёртой серии аниме «Сказания Зестирии: Крест 2» (Tales of Zestiria the X). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Николай Шутов написал для «КГ-Портала» обзор третьей и четвёртой серии аниме «Сказания Зестирии: Крест 2» (Tales of Zestiria the X). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Николай Шутов, что ты делаешь? Просто… что ты делаешь? Зачем? Вот вроде и есть у тебя другие сериалы. Есть крутой Yojo Senki.
№1. MsPeach
Вот вроде и есть у тебя другие сериалы. Есть крутой Yojo Senki.
На патреоне точно был пледж на заказ эпизодников конкретному автору)