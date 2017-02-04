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«Сказания Зестирии: Крест 2» — 03–04

Николай Шутов написал для «КГ-Портала» обзор третьей и четвёртой серии аниме «Сказания Зестирии: Крест 2» (Tales of Zestiria the X). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

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Эпизодники Сказания Зестирии: Крест 2 (Tales of Zestiria the X)
  • MsPeach
    ++1
    4 февраля 2017 года

    Николай Шутов, что ты делаешь? Просто… что ты делаешь? Зачем? Вот вроде и есть у тебя другие сериалы. Есть крутой Yojo Senki.

  • Николай Шутов
    +
    4 февраля 2017 года

    №1. MsPeach

    Вот вроде и есть у тебя другие сериалы. Есть крутой Yojo Senki.

    На патреоне точно был пледж на заказ эпизодников конкретному автору)

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