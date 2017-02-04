Fox заказал пилот семейной комедии от Мелиссы Маккарти

Телеканал Fox заказал съёмки пилотного эпизода однокамерной комедии под рабочим названием «Брат Эми» от супружеского тандема Мелиссы Маккарти и Бена Фальконе.

История рассказывает о необычной семье — под одной крышей живут успешный и амбициозный трудоголик и его разведённая сестра с двумя детьми.

Сценарий напишет Джим Кэшман («Субботним вечером в прямом эфире») в соавторстве с Митчем Силпой («Отчаянные домохозяйки»). Они же выступят исполнительными продюсерами. Производством займётся Warner Bros. Television.