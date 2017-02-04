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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Fox заказал пилот семейной комедии от Мелиссы Маккарти

Телеканал Fox заказал съёмки пилотного эпизода однокамерной комедии под рабочим названием «Брат Эми» от супружеского тандема Мелиссы Маккарти и Бена Фальконе.

История рассказывает о необычной семье — под одной крышей живут успешный и амбициозный трудоголик и его разведённая сестра с двумя детьми.

Сценарий напишет Джим Кэшман («Субботним вечером в прямом эфире») в соавторстве с Митчем Силпой («Отчаянные домохозяйки»). Они же выступят исполнительными продюсерами. Производством займётся Warner Bros. Television.

1 Обсудить
  • Redwood
    +
    4 февраля 2017 года

    История рассказывает о необычной семье — под одной крышей живут успешный и амбициозный трудоголик и его разведённая сестра с двумя детьми.

    Мелисса, небось, здесь выступает в роли успешного и амбициозного трудоголика?

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