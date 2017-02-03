«Беглецы» от Marvel обзавелись основным актёрским составом

Экранизация комикса Marvel «Беглецы» от потокового сервиса Hulu заполучила разом целую команду исполнителей главных ролей — все сплошь юные и незнакомые широкой зрительской аудитории.

История за авторством Брайана К. Вона и Адриана Альфоны повествует о разношёрстной компании подростков, которые терпеть друг друга не могут, но вынуждены держаться вместе, чтобы противостоять общему врагу — их собственных родителям-суперзлодеям.

Рэнзи Фелиз («Без обязательств») сыграет гика и любителя видеоигр Алекса Уайлдера. Лирике Окано («Любовники») досталась роль умной и независимой Нико Минору — воплощения подростковых страхов в наряде гота. Вирджиния Гарднер («Тайны и ложь») воплотит на экране Каролину Дин — красавицу, страдающую от необходимости соответствовать ожиданиям окружающих. Ариэла Барер («Новенькая») сыграет бунтарку с фиолетовыми волосами Гертруду Йоркс. Грегг Салкин («Жизнь в деталях») перевоплотится в Чейза Стейна — игрока в лакросс и покорителя девичьих сердец, который отлично разбирается в технике. И наконец, Аллегра Акоста сыграет бесхитростную и положительную Молли Эрнандес — младшую в компании.

Адаптацией первоисточника занимаются авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Вдобавок они числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производственный процесс курируют Marvel Television и ABC Signature Studios.