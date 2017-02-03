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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Беглецы» от Marvel обзавелись основным актёрским составом

Экранизация комикса Marvel «Беглецы» от потокового сервиса Hulu заполучила разом целую команду исполнителей главных ролей — все сплошь юные и незнакомые широкой зрительской аудитории.

История за авторством Брайана К. Вона и Адриана Альфоны повествует о разношёрстной компании подростков, которые терпеть друг друга не могут, но вынуждены держаться вместе, чтобы противостоять общему врагу — их собственных родителям-суперзлодеям.

Рэнзи Фелиз («Без обязательств») сыграет гика и любителя видеоигр Алекса Уайлдера. Лирике Окано («Любовники») досталась роль умной и независимой Нико Минору — воплощения подростковых страхов в наряде гота. Вирджиния Гарднер («Тайны и ложь») воплотит на экране Каролину Дин — красавицу, страдающую от необходимости соответствовать ожиданиям окружающих. Ариэла Барер («Новенькая») сыграет бунтарку с фиолетовыми волосами Гертруду Йоркс. Грегг Салкин («Жизнь в деталях») перевоплотится в Чейза Стейна — игрока в лакросс и покорителя девичьих сердец, который отлично разбирается в технике. И наконец, Аллегра Акоста сыграет бесхитростную и положительную Молли Эрнандес — младшую в компании.

Адаптацией первоисточника занимаются авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Вдобавок они числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производственный процесс курируют Marvel Television и ABC Signature Studios.

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  • Александр Курков
    +–4
    3 февраля 2017 года

    Негр какой-то унылый. Азиатка и блондинка норм. Бунтарка в оригинале пухленькая мягко говоря, но раз тут няша, то ладно. Качок чет вообще никакой. Маленькая девочка младшая, чет вообще мискаст.

  • Зануда
    +–3
    3 февраля 2017 года

    Ну и рожи

  • 1428
    + –12
    3 февраля 2017 года

    толерантность 80lvl c позитивной дискриминацией в пользу женщин

  • Александр Курков
    + +6
    3 февраля 2017 года

    №3. 1428

    толерантность 80lvl c позитивной дискриминацией в пользу женщин

    Комикс начала нулевых. Причем тут она? Дети из разных семей.

  • einwind
    ++2
    3 февраля 2017 года

    Девчата хорошие. С парнями мисскаст конкретный. Черному парню нужна шевелюра и очки, а то пока вообще не вижу его в образе. Да и выглядит он...слишком добрым для своего персонажа. Чейза надо перекрашивать, ну вроде, на альфача-подростка похож. Интересно, будет ли в сериале Виктор Манча и какие камео подвезут. К комиксе чуть ли не в каждом выпуске вся эта пиздобратия перекликается с другими героями и злодеями, начиная скруллами и вампирами, и заканчивая Мстителями, Думом и Страшными Здоровенными Богами. И, да, - теперь надо посмотреть на родителей :) Туда-то уж надо актеров поизвестнее набирать.

  • einwind
    +
    3 февраля 2017 года

    №1. Александр Курков

    Да не, у той вроде тоже что-то мексиканское в рисовке наблюдалось, просто то, что девочка намного старше комиксовой Молли (а там она только начала ходить в школу) немного напрягает. Но оно и верно - молодежи не придется таскаться с мелочью, да и персонажа сделали старше из соображений на будущее, я думаю - маленькие дети ведь быстро растут...

  • marxlenin
    +–2
    3 февраля 2017 года

    Сплошь стереотипные подростки из любого подросткового сериала. Интерес пропал.

  • Александр Курков
    ++2
    3 февраля 2017 года

    №7. marxlenin

    Сплошь стереотипные подростки из любого подросткового сериала. Интерес пропал.

    Комикс Джоса Уидона. И как бы в Баффи тоже стереотипные подростки по началу. С оригиналом ознакомься. Первая сюжетная арка збс.

  • Александр Курков
    +
    3 февраля 2017 года

    №6. einwind

    Но оно и верно - молодежи не придется таскаться с мелочью, да и персонажа сделали старше из соображений на будущее, я думаю - маленькие дети ведь быстро растут...

    Там контраст был. Тип мелкая, но мутант сверхсильный, а тут будет взрослая и продавец алычи

  • Slim_Dayspring
    +
    10 Slim_Dayspringспонсор
    3 февраля 2017 года

    №6. einwind

    Молли Хейес - мутант в комиксе, поэтому из-за проблем с правами пришлось поменять ей фамилию и в сериале она, видимо, будет инхьюманом.

  • Рэдэрик Ш.
    +
    3 февраля 2017 года

    повествует о разношёрстной компании подростков, которые терпеть друг друга не могут

    Насколько я помню, в комиксе они вполне себе ладили друг с другом.

  • 1428
    +–1
    12 1428
    3 февраля 2017 года

    №4. Александр Курков

    Комикс начала нулевых. Причем тут она? Дети из разных семей.

    Извините, забыл в конце смайлик поставить

  • Александр Курков
    +
    3 февраля 2017 года

    №11. Рэдэрик Ш.

    Насколько я помню, в комиксе они вполне себе ладили друг с другом.

    В начале не любили, тк общались только потому что родители вместе тусили.

  • Дмитрий Самаркин
    +
    3 февраля 2017 года

    №8. Александр Курков

    Уидон только последний арк писал

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