Корин Харди снимет «Монахиню»

Deadline сообщает, что спин-офф «Заклятия 2» — ужастик «Монахиня» (The Nun) — срежиссирует Корин Хард. Мистер Харди известен фильмом «Из тьмы» и тем, как он настойчиво держится за ремейк «Ворона». Но последний сейчас ищет новых студийных отношений после того как ушёл от Relativity Studios.

Сценарий написали Гари Дауберман и Джеймс Ван.

«Монахиня» будет втором спин-оффом серии «Заклятие», первым был фильм — «Проклятие Аннабель», который тоже скоро получит сиквел. «Проклятие Аннабель 2» выходит 11 августа 2017 года. Совместно все хорроры уже собрали $ 895 млн.

«Заклятие» стоило $ 20 млн и заработало $ 318 млн, сиквел принёс создателям $ 320 млн. Кино про страшную куклу добавило в общую $ 257 при бюджете в $ 7 млн. Все мы явно ошиблись с профессией.