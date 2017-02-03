Сюрприз! Игра FlatOut 4: Total Insanity выйдет на PS4 и Xbox One уже в марте этого года. Да и надежду на PC-релиз отбрасывать не стоит: игру нашли в базе данных Steam ещё с год назад.

Немного обещаний из пресс-релиза: