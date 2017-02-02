«Лазурный воин Ганвольт» — второй трейлер

Аниме «Лазурный воин Ганвольт» выбрало может и логичное (учитывая, что там же дебютировали оригинальные игры), но всё равно глупое место для премьеры — eShop поративки 3DS.

Зато состоится премьера уже совсем скоро: 9 февраля.