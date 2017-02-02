«Лазурный воин Ганвольт» — второй трейлер

Аниме «Лазурный воин Ганвольт» выбрало может и логичное (учитывая, что там же дебютировали оригинальные игры), но всё равно глупое место для премьеры — eShop поративки 3DS.
Зато состоится премьера уже совсем скоро: 9 февраля.
Аниме «Лазурный воин Ганвольт» выбрало может и логичное (учитывая, что там же дебютировали оригинальные игры), но всё равно глупое место для премьеры — eShop поративки 3DS.
Зато состоится премьера уже совсем скоро: 9 февраля.
Я уже не удивляюсь, что читаю это как «Лазурный воин Гринберг»
Да, аниме точно спороло глупость, выйдя на поративке 3DS... :)