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«Лазурный воин Ганвольт» — второй трейлер

Аниме «Лазурный воин Ганвольт» выбрало может и логичное (учитывая, что там же дебютировали оригинальные игры), но всё равно глупое место для премьеры — eShop поративки 3DS.

Зато состоится премьера уже совсем скоро: 9 февраля.

 
 
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Темы
 
Видео Azure Striker Gunvolt (PC, 3DS) Azure Striker Gunvolt 2 (3DS) Лазурный воин Ганвольт (Armed Blue Gunvolt)
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